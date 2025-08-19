செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (09:59 IST)

உங்களுக்கு வயசாயிடுச்சு அதனால் ஓய்வெடுங்கள்- ரசிகரின் அட்வைஸுக்கு ஷாருக் கானின் பதில்!

பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக் கானுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைத்தது. அந்த ஆண்டில் அவர் நடித்த பதான், ஜவான் மற்றும் டன்கி ஆகிய மூன்று படங்களும் அடுத்தடுத்து ஹிட்டாகின.  ஹாட்ரிக் கொடுத்த ஷாருக் கான் அடுத்து ‘கிங்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.  இந்த படத்தை சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்க முக்கிய வேடங்களில் தீபிகா படுகோன், அபிஷேக் பச்சன் மற்றும் ஷாருக் கானின் மகள் சுஹானா கான் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர். 

அனிருத் இசையமைக்கிறார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பில் ஷாருக் கான் காயமடைந்ததை அடுத்து அவர் சிகிச்சைக்காக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார். இதன் காரணமாக படப்பிடிப்பு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்தில் ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்போது மருத்துவர்கள் ஷாருக் கானை ஓய்வு எடுக்க சொல்லி வலியுறுத்தியுள்ளதால் ‘கிங்’ படத்தின் வேலைகள் நிறுத்தப்பட்டு அதன் ரிலீஸ் 2027 ஆம் ஆண்டுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் ஷாருக் கான் எக்ஸ் தளத்தில் இரசிகர்களோடு உரையாடினார். அப்போது ஒரு ரசிகர் “உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது. அதனால் இளம் நடிகர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் விதமாக நீங்கள் ஓய்வெடுப்பது பற்றி யோசியுங்கள்” எனக் குறும்புத்தனமாக அட்வைஸ் பண்ண அவருக்கு ஷாருக் கான் தன் ஸ்டைலில் பதிலளித்துள்ளார். அதில் “ப்ரோ, உங்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமான கேள்விகள் முடிந்ததும் நல்ல கேள்வியாக கேளுங்கள். அதுவரை நீங்கள் தற்காலிக ஓய்வெடுப்பது பற்றி சிந்தியுங்கள்” என பதிலளித்துள்ள்ளார்.

விடுமுறை முடிந்து தொடங்கிய வேலை நாளில் பல மடங்கு சரிந்த ‘கூலி’ படத்தின் வசூல்!

விடுமுறை முடிந்து தொடங்கிய வேலை நாளில் பல மடங்கு சரிந்த ‘கூலி’ படத்தின் வசூல்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

பா ரஞ்சித்தின் அடுத்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

பா ரஞ்சித்தின் அடுத்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவின் முன்னனி இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு வெளியான அட்டகத்தி என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குனராக அறிமுகமானார். இப்படத்தை அடுத்து, மெட்ராஸ், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி நடிப்பில் கபாலி, காலா ஆகிய படங்களை அடுத்து, ஆர்யாவுடன் சட்பட்டா பரம்பரை, நட்சத்திரம் நகர்கிறது போன்ற படங்களை இயக்கினார்.

ஷாருக் கானுக்கு சொன்ன கதைதான் ‘மதராஸி’… இயக்குனர் முருகதாஸ் பகிர்ந்த தகவல்!

ஷாருக் கானுக்கு சொன்ன கதைதான் ‘மதராஸி’… இயக்குனர் முருகதாஸ் பகிர்ந்த தகவல்!முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ‘தர்பார்’ திரைப்படம் படுதோல்வி படமாக அமைந்தது. அதனால் மூன்று ஆண்டுகள் எந்த படமும் இயக்காமல் இடைவேளை எடுத்துக் கொண்டார் இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாஸ். இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் அவர் சல்மான் கான் மற்றும் ராஷ்மிகா ஆகியோரை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘சிக்கந்தர்’ படமும்ம் படுதோல்வியாக அமைந்தது. இதனால் அவர் உடனடியாக ஒரு ஹிட் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார்.

இதை எடுத்ததற்கு 30 படங்கள் எடுத்திருக்கலாம்… கூலி படத்தை மறைமுகமாக விமர்சித்த ‘ஐ’ படக் கதாசிரியர்!

இதை எடுத்ததற்கு 30 படங்கள் எடுத்திருக்கலாம்… கூலி படத்தை மறைமுகமாக விமர்சித்த ‘ஐ’ படக் கதாசிரியர்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

'எதிர்நீச்சல் 2' தொடரிலிருந்து நடிகை கனிகா விலகியது ஏன்? வெளியான உண்மை காரணம்!

'எதிர்நீச்சல் 2' தொடரிலிருந்து நடிகை கனிகா விலகியது ஏன்? வெளியான உண்மை காரணம்!பிரபல தொலைக்காட்சி தொடரான 'எதிர்நீச்சல் 2'-ல் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வந்த நடிகை கனிகா, அந்த தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். தற்போது அவர் தொடரில் மருத்துவமனையில் இருப்பது போல் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தொடரில் தொடர்ந்து நடிக்குமாறு அவரிடம் பேசிய போதும், தனது முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

