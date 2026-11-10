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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 10 November 2026 (18:37 IST)

24 மணி நேரத்தில் 467 ரவுடிகள் கைது.. 6540 ரவுடிகளுக்கு எச்சரிக்கை.. காவல்துறை அதிரடி...

police
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (18:43 IST)
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தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே பழிவாங்கல் அல்லது மது அருந்தும் போது ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக இளைஞர்களும், ரவுடிகளும் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். அதுவும் தீபாவளியான கடந்த 8ம் தேதி தமிழகத்தில் 15க்கும் மேற்பட்டோர் கொலை செய்யப்பட்டனர். அதில், பெரும்பாலானவர்கள் ரவுடிகள். இது தவெக அரசுக்கு பெரும் தலைகுனிவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. திமுக இதை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறது.

இது தொடர்பாக கடுமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமென முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து மாநிலம் முழுவதும் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ரவுடிகளுக்கு எதிராக அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அதில், 467 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

மேலும், தமிழகம் முழுவதும் 303 ரவுடிகளிடம் நன்னடத்தை பிணை பத்திரம் பெறப்பட்டது. மேலும், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 6540 ரவுடிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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