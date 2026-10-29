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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 29 October 2026 (15:39 IST)

நாளை முதல் ரேஷன் கடையில் தீபாவளி தொகுப்பு!.. என்னென்ன பொருட்கள்?...

ration shop
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (15:42 IST)
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வருகிற நவம்பர் 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில் மிகவும் குறைந்த ஒரு விலையில் மளிகை பொருட்களை வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் கூட்டுறவு அங்காடிகள் மூலம் 200 ரூபாய்க்கு 10 அத்தியாவசியமான மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய சிறப்பு தொகுப்பு விற்பனை செய்யப்படவிருக்கிறது.

இந்த சிறப்பு தொகுப்பில் கடலைப்பருப்பு, பாசிப்பயிறு, உளுந்து, காய்ந்த மிளகாய், மல்லி, பூண்டு, புளி, கடுகு, சீரகம், சோம்பு ஆகியவை மளிகை சாமான்கள் இடம் பெற்றிருக்கும். இந்த சிறப்பு தொகுப்பு வழங்கும் திட்டம் நாளை சென்னையில் துவங்குகிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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நாளை முதல் தீபாவளி தொகுப்பு மளிகை பொருட்கள்.. ரூ.200க்கு 10 வகை பொருட்கள்...

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