234 தொகுதிகளிலும் AC வசதியுடன் டியூசன் செண்டர்!.. தனுஷ் பக்கா பிளான்!..
நடிகர் விஜய் பல வருடங்களுக்கு முன்பு தனது ரசிகர் மன்றங்களை விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார். எனவே அவரின் ரசிகர் மன்றங்கள் நற்பணிகளில் ஈடுபட்டு வந்தன.
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்று முதலமைச்சராகிவிட்டார். விஜயைத் தொடர்ந்து நடிகர் தனுசும் அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சமீபகாலமாக அவர் தொடர்ந்து தனது ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளை சந்தித்து வருகிறார். சமீபத்தில் கூட தன்னுடைய நற்பணி மன்றத்தின் பெண் நிர்வாகிகள் 3 ஆயிரம் பேருக்கு அவர் காமாட்சி விளக்கு பரிசளித்தார்
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இந்நிலையில் தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஏசி வசதியுடன் கூடிய இலவச டியூஷன் சென்டர்களை தொடங்க தனுஷின் நற்பணி இயக்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது.
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்று முதலமைச்சராகிவிட்டார். விஜயைத் தொடர்ந்து நடிகர் தனுசும் அரசியலுக்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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இந்நிலையில் தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஏசி வசதியுடன் கூடிய இலவச டியூஷன் சென்டர்களை தொடங்க தனுஷின் நற்பணி இயக்கம் திட்டமிட்டிருக்கிறது.