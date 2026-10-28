பீருக்கு கூடுதலாக ரூ.20 வசூலித்த டாஸ்மாக் ஊழியர் - ஒரு கோடி ஃபைன் போட்ட நீதிபதி..
தமிழக அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் பாட்டிலுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக ரூ.10 ரூபாய் வசூலிக்கப்படுவதாக குடிமகன்கள் பல வருடங்களாகவே புகார் கூறி வருகிறார்கள். கடந்த திமுக ஆட்சியில் அது கண்டு கொள்ளப்படவில்லை
இன்னும் சொல்லப்போனால் அதன் மூலம் ஆண்ட கட்சிக்கு பல கோடிகள் கிடைத்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தவெக ஆட்சிக்கு வந்து தமிழக முதல்வராக ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின் டாஸ்மாக் தொடர்பாக பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பாட்டிலுக்கு கூடுதலாக ரூ.10 ரூபாய் வசூலிக்க கூடாது என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. ஆனாலும், சில நடைமுறை பிரச்சனைகளால் அதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை..
இந்நிலையில்தான், ராணிப்பேட்டையில் சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர் வேலூர் அருகே உள்ள ஒரு டாஸ்மாக் கடையில் பீர் பாட்டிலுக்கு ரூ.20 வீதம் மொத்தம் 60 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்டதாக வேலூர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட கடையை மூடவும், விற்பனையாளர் மற்றும் மாவட்ட மேலாளரிடம் ஒரு கோடி வசூலித்து முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு செலுத்தவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதோடு சக்திவேலுக்கு ரூ.3000 இழப்பீடு, ரூ.1000 வழக்குச் செலவு வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில்தான், ராணிப்பேட்டையில் சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவர் வேலூர் அருகே உள்ள ஒரு டாஸ்மாக் கடையில் பீர் பாட்டிலுக்கு ரூ.20 வீதம் மொத்தம் 60 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்டதாக வேலூர் நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட கடையை மூடவும், விற்பனையாளர் மற்றும் மாவட்ட மேலாளரிடம் ஒரு கோடி வசூலித்து முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு செலுத்தவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதோடு சக்திவேலுக்கு ரூ.3000 இழப்பீடு, ரூ.1000 வழக்குச் செலவு வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.