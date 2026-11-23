பிஸ்லெரி குடிநீர் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றதா? வழக்கு தொடர இந்திய உணவு பாதுகாப்பு ஆணையம் அனுமதி
பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட பிஸ்லெரி குடிநீர் அருந்துவதற்கு பாதுகாப்பற்றது என ஆய்வக சோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்த நிறுவனத்தின் மீது வழக்கு தொடர இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
பிஸ்லெரி நிறுவனத்தின் வளாகத்திலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மாதிரியில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமான புரோமேட் வேதிப்பொருள் இருப்பது முதலில் கண்டறியப்பட்டது.
நிறுவனத்தின் மேல்முறையீட்டை தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட உயர் ஆய்வக பரிசோதனையிலும், உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பாலிநியூக்ளியர் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இவை இரண்டும் புற்றுநோய் அபாயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என சர்வதேச புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வகைப்படுத்தியுள்ளது.
இதையடுத்து உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயச் சட்டம், 2006-இன் கீழ் பிஸ்லெரி நிறுவனம் மீது வழக்கு தொடர எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அனுமதி வழங்கியுள்ளது. வசந்த் மசாலா, டிட்-பிட் ஃபுட்ஸ் உள்ளிட்ட பிற நிறுவனங்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், இந்த பரிசோதனை ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரிக்கானது மட்டுமே என்றும், எந்த ஆலை அல்லது தொகுதி என்பதை ஆணையம் குறிப்பிடவில்லை என்றும், பிஸ்லெரி தயாரிப்புகளுக்கு எந்தத் தடையும் விதிக்கப்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.