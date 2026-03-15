ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026 (12:29 IST)

விஜய் ஏமாற மாட்டார் என நினைக்கிறேன்.. என்.டி.ஏவுடன் கூட்டணி குறித்து திருமாவளவன்

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் மத்திய அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற விசிக ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து முக்கியமான கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
பாஜக தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணியில் விஜய் இணைந்தால், அவரது அரசியல் எதிர்காலம் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்று அவர் எச்சரித்துள்ளார். இந்த உண்மை நடிகர் விஜய்க்கும் நன்றாகவே தெரியும் என்று திருமாவளவன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மற்ற மாநிலங்களில் தங்களோடு கூட்டணி வைத்த அரசியல் கட்சிகளை பாஜக எவ்வாறு கையாண்டது, அந்த கட்சிகளின் நிலை என்னவானது என்பது விஜய்க்கு தெரிந்திருக்கும் என்று அவர் கூறினார். 
 
பாஜகவின் கடந்தகால அரசியல் அணுகுமுறைகளை விஜய் கவனித்திருப்பார் என்பதால், அவர் அக்கூட்டணியில் இணைந்து ஏமாற மாட்டார் என்று தான் எதிர்பார்ப்பதாக திருமாவளவன் தெரிவித்தார். 
 
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைய போவதாகப் பரவும் தகவல்களுக்கு மத்தியில், திருமாவளவனின் இந்த பேச்சு அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

தெலங்கானா மாநிலம் மஞ்செரியல் மாவட்டத்தில் சுமார் 100 தெரு நாய்கள் விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் அருகே வீரராக்கியம் மற்றும் பாளையம் இடையே உள்ள தனியார் ரயில்வே பாதையில், தனியார் பொறியியல் கல்லூரி பேருந்து மீது சரக்கு ரயில் மோதிய விபத்தில் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் காயமடைந்தனர்.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னதாக, பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கும் இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கேரள சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் இந்திய கால்பந்து ஜாம்பவான் ஐ.எம்.விஜயன் போட்டியிட போவதாகத் தகவல்கள் பரவின.

சென்னையில் தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நடிகர் ரஜினிகாந்தை திமுக குடும்பம் மிரட்டி அரசியலுக்கு வரவிடாமல் தடுத்ததாக பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com