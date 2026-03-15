ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Last Updated : ஞாயிறு, 15 மார்ச் 2026 (10:13 IST)

ஆதவ் அர்ஜூனா எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் அவரை தோற்கடிப்போம்: ரஜினி ரசிகர்கள் சபதம்..!

சென்னையில் தவெக பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நடிகர் ரஜினிகாந்தை திமுக குடும்பம் மிரட்டி அரசியலுக்கு வரவிடாமல் தடுத்ததாக பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், மதுரையில் ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றத்தினர் கண்டன போஸ்டர்களை ஒட்டியுள்ளனர். "கள்ள சீட்டுக்கு பதில் சொல்லும் நிலைக்கு தள்ளிவிட்டீர்கள்" என ஆவேசமாக அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
 
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரஜினியின் நண்பர் குமரவேல் மற்றும் மன்ற நிர்வாகிகள், 1996-ல் தனது குரலால் ஆட்சியை மாற்றியவர் ரஜினி என்றும், அவருக்கு யாரை கண்டும் அச்சமில்லை என்றும் கூறினர். 
 
கொரோனா சூழலில் மக்களின் நலன் கருதியே அவர் அரசியலுக்கு வரவில்லை என விளக்கமளித்தனர். மேலும், ஒரு நடிகை தொடர்பான புகாரை மடைமாற்றவே ரஜினியை பற்றி ஆதவ் அர்ஜுனா அவதூறாக பேசுவதாகவும், விஜய் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், வரும் தேர்தலில் சாதாரண தொண்டனை நிறுத்தி அவரை தோற்கடிப்போம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
