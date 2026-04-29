சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் நடிகையுடன் செல்பி!.. வைரல் போட்டோஸ்!...
தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்திருக்கும் நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசாமி கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். அதிகாலையில் அவர் அங்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க அங்க பலரும் கூடியிருந்தார்கள். சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதையும் செலுத்தப்பட்டது. அதோடு விஜய்க்கு வெற்றிவேலும் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது. மேலும் திருச்செந்தூர் கோவிலில் விஜய் சூர சம்ஹார பூஜை செய்ததாகவும் சொல்லப்பட்டது..
அதாவது அரசியலில் எதிரிகளை வீழ்த்துவதற்காக பொதுவாக அரசியல்வாதிகள் இந்த பூஜைகளை செய்வார்கள். அதன்பின் அங்கிருந்து சென்னை வந்த விஜய் இன்று மகாராஷ்டிராவில் உள்ள சீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று அங்கு சாய்பாபாவை வணங்கியிருக்கிறார். இதுதொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்நிலையில் சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்றிருந்த நடிகை கனிகா அந்த கோயிலுக்கு வந்திருந்த விஜயுடன் செல்பி எடுத்துக் கொண்டார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களை கனிகா தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்திருக்கிறார்..