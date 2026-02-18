புதன், 18 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 18 பிப்ரவரி 2026 (11:26 IST)

காலியாகும் தமிழக எம்.பி. பதவி... தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு... அடுத்த 6 பேர் யார்?..

தம்பிதுரை, ஜிகே வாசன், என்.ஆர் இளங்கோ, திருச்சி சிவா, செல்வராஜ், கனிமொழி சோமு ஆகியோர் தமிழக எம்பிக்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்களின் பதிவு காலம் வருகிற ஏப்ரல் 2ம் தேதி முடிவடைகிறது. இந்நிலையில்தான், தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் காலியாக உள்ள 37 எம்பி பதவிகளுக்கான தேர்தல் தேதியை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது..

இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் 26 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய மார்ச் 5ம் தேதி கடைசி நாள் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மேலும், வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெற மார்ச் 9ம் தேதியும் கடைசி நாளாகும்.. இறுதியாக மார்ச் 16ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.. தற்போதுள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் அடிப்படையில் திமுக 4 எம்பிக்களையும், அதிமுக 2 எம்.பிக்களையும் தேர்வு செய்ய முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..

ராமதாஸுக்கு கூட்டணி கதவை சாத்திய பழனிச்சாமி!.. நடந்தது என்ன?..பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து மோதல் ஏற்பட்டு தற்போது இருவரும் பிரிந்துவிட்டதால் பாமக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது

வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்த வெள்ளரிக்காய் விலை.. ஒரு கிலோ ரூ.356..

வரலாறு காணாத வகையில் உயர்ந்த வெள்ளரிக்காய் விலை.. ஒரு கிலோ ரூ.356..உக்ரைன் போரினால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியால், ரஷ்யாவில் வெள்ளரிக்காயின் விலை வரலாறு காணாத அளவில் உயர்ந்துள்ளது.

சமூக வலைதள ரீல்ஸுக்காக விபரீத சாகசம்: ஓடும் பேருந்தின் கதவை திறந்த பைக்கில் சென்ற வாலிபர்!

சமூக வலைதள ரீல்ஸுக்காக விபரீத சாகசம்: ஓடும் பேருந்தின் கதவை திறந்த பைக்கில் சென்ற வாலிபர்!டெல்லியின் வடகிழக்கு பகுதியில் சமூக வலைதளங்களில் புகழ்பெற்ற ரீல்ஸ் எடுப்பதற்காக, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் மோட்டார் சைக்கிளில் ஆபத்தான சாகசங்களில் ஈடுபட்ட 22 வயது வாலிபரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

வங்கக்கடலில் வலுப்பெறும் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி: தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு!வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி இன்று மேலும் வலுவடையக்கூடும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

விஜய்யுடன் தான் கூட்டணி.. முடிவு செய்து விட்டார்களா ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி?

விஜய்யுடன் தான் கூட்டணி.. முடிவு செய்து விட்டார்களா ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி?தமிழக அரசியலில் நிலவி வந்த யூகங்களுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் கட்சி வெளியேறப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

