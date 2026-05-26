  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. actress sona said vignesh shivan forget her
Written By
Last Modified: Tuesday, 26 May 2026 (16:21 IST)

விக்னேஷ் சிவன் என்னை மறந்துட்டான்!.. வாழ்க்கை மாறிடிச்சி!.. நடிகை சோனா ஃபீலிங்...

sona vicky
Publish: Tue, 26 May 2026 (16:21 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (16:24 IST)
google-news
போடா போடி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன். நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதியை வைத்து இவர் இயக்கிய நானும் ரவுடிதான் திரைப்படம் ஹிட் படமாக அமைந்தது. அதன்பின் அந்த படம் உருவாகும்போது நயன்தாராவுக்கும் விக்னேஷ் சிவனுக்கும் இடையே காதலும் மலர்ந்தது. அதன்பின் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்
. மேலும் வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராக மாறிவிட்டனர்.

நானும் ரவுடிதான் படத்திற்கு பின் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய தானா சேர்ந்த கூட்டம், காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல், எல்.ஐ.கே ஆகிய படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. சினிமாவில் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்வதற்கு முன் கவர்ச்சி நடிகை சோனாவிடம் சில வருடங்கள் விக்னேஷ் சிவன் வேலை செய்திருந்தார்.

இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய சோனா ‘விக்னேஷ் சிவன் என் ஆபீஸ்லதான் மூன்று வருடங்கள் வேலை செய்தார். எனக்கு நிறைய உதவிகள் செய்தார்.. சில விஷயம் சொல்லிடுவேன்.. ஆனா நயன்தாரா மீது ரொம்ப மரியாதை இருக்கு.. அவங்களும் என்னை மாதிரி நிறைய கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு ஒரு குடும்பமாக இருக்காங்க.. அதுக்காக விக்னேஷ் சிவன் கெட்டவன் கிடையாது.. ஆனா என்னை மறந்துட்டானோன்னு வருத்தம் இருக்கு.. என்ன பண்றது.. வாழ்க்கை மாறிடுச்சு அவ்வளவுதான்’ என கூறியிருக்கிறார்.

சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..

சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக வலம் வருபவர் சிம்பு. தற்போது வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் அரசன் படத்தில் நடித்து வருகிறார் சிம்பு.

விக்னேஷ் சிவன் என்னை மறந்துட்டான்!.. வாழ்க்கை மாறிடிச்சி!.. நடிகை சோனா ஃபீலிங்...

விக்னேஷ் சிவன் என்னை மறந்துட்டான்!.. வாழ்க்கை மாறிடிச்சி!.. நடிகை சோனா ஃபீலிங்...போடா போடி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன். நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதியை வைத்து இவர் இயக்கிய நானும் ரவுடிதான் திரைப்படம் ஹிட் படமாக அமைந்தது.

250 கோடி வசூலை தாண்டிய கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!..

250 கோடி வசூலை தாண்டிய கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!..எஸ்.ஆர்.பிரபுவின் ட்ரீம் வாரியார் பிச்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு.

என்னை விஷம் வைத்து கொன்றுவிடுங்கள்!. நடிகர் பாலா கோரிக்கை...

என்னை விஷம் வைத்து கொன்றுவிடுங்கள்!. நடிகர் பாலா கோரிக்கை...தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் நடிகர் பாலா. இவர் இயக்குனர் சிறுத்தை சிவாவின் சகோதரர்.

5 காட்சி அனுமதி: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நடிகர் விஷால் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!

5 காட்சி அனுமதி: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நடிகர் விஷால் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!திரைப்பட துறையின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் முதல் 7 நாட்களுக்கு தினசரி 5 காட்சிகள் திரையிட முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்போதைய திரைத்துறையின் பொருளாதார சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவுக்கு தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.