தொடர்புடைய செய்திகள்
- மாசம் 1.5 கோடி வட்டி.. வாழ்க்கை செட்டில்! நயன்தாரா கணவர் போடும் 350 கோடி மாஸ்டர் பிளான்
- நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்தாலும் வசூலை அள்ளும் எல்.ஐ.கே!... 3 நாள் வசூல் அப்டேட்!..
- ஆமா. நான் நயன்தாரா புருஷன்தான்!. இப்போ என்ன?!.. விக்னேஷ் சிவன் கோபம்!..
- அனிருத் கொடுத்த அந்த உதவி!.. கதறி அழுதேன்!.. விக்னேஷ் சிவன் ஃபீலிங்!..
- தனுஷை போல ஒருவர் பிறந்து வரவேண்டும்!.. விக்னேஷ் சிவன் பேட்டி!..
விக்னேஷ் சிவன் என்னை மறந்துட்டான்!.. வாழ்க்கை மாறிடிச்சி!.. நடிகை சோனா ஃபீலிங்...
போடா போடி திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக அறிமுகமானவர் விக்னேஷ் சிவன். நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதியை வைத்து இவர் இயக்கிய நானும் ரவுடிதான் திரைப்படம் ஹிட் படமாக அமைந்தது. அதன்பின் அந்த படம் உருவாகும்போது நயன்தாராவுக்கும் விக்னேஷ் சிவனுக்கும் இடையே காதலும் மலர்ந்தது. அதன்பின் இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர்
. மேலும் வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராக மாறிவிட்டனர்.
நானும் ரவுடிதான் படத்திற்கு பின் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய தானா சேர்ந்த கூட்டம், காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல், எல்.ஐ.கே ஆகிய படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. சினிமாவில் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்வதற்கு முன் கவர்ச்சி நடிகை சோனாவிடம் சில வருடங்கள் விக்னேஷ் சிவன் வேலை செய்திருந்தார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய சோனா ‘விக்னேஷ் சிவன் என் ஆபீஸ்லதான் மூன்று வருடங்கள் வேலை செய்தார். எனக்கு நிறைய உதவிகள் செய்தார்.. சில விஷயம் சொல்லிடுவேன்.. ஆனா நயன்தாரா மீது ரொம்ப மரியாதை இருக்கு.. அவங்களும் என்னை மாதிரி நிறைய கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு ஒரு குடும்பமாக இருக்காங்க.. அதுக்காக விக்னேஷ் சிவன் கெட்டவன் கிடையாது.. ஆனா என்னை மறந்துட்டானோன்னு வருத்தம் இருக்கு.. என்ன பண்றது.. வாழ்க்கை மாறிடுச்சு அவ்வளவுதான்’ என கூறியிருக்கிறார்.
. மேலும் வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராக மாறிவிட்டனர்.
நானும் ரவுடிதான் படத்திற்கு பின் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய தானா சேர்ந்த கூட்டம், காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல், எல்.ஐ.கே ஆகிய படங்கள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. சினிமாவில் உதவி இயக்குனராக வேலை செய்வதற்கு முன் கவர்ச்சி நடிகை சோனாவிடம் சில வருடங்கள் விக்னேஷ் சிவன் வேலை செய்திருந்தார்.
இந்நிலையில் ஊடகம் ஒன்றில் பேசிய சோனா ‘விக்னேஷ் சிவன் என் ஆபீஸ்லதான் மூன்று வருடங்கள் வேலை செய்தார். எனக்கு நிறைய உதவிகள் செய்தார்.. சில விஷயம் சொல்லிடுவேன்.. ஆனா நயன்தாரா மீது ரொம்ப மரியாதை இருக்கு.. அவங்களும் என்னை மாதிரி நிறைய கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு ஒரு குடும்பமாக இருக்காங்க.. அதுக்காக விக்னேஷ் சிவன் கெட்டவன் கிடையாது.. ஆனா என்னை மறந்துட்டானோன்னு வருத்தம் இருக்கு.. என்ன பண்றது.. வாழ்க்கை மாறிடுச்சு அவ்வளவுதான்’ என கூறியிருக்கிறார்.
சிம்பு நடிக்கும் புதிய படம்!.. அரசன் எப்போ ரிலீஸ்?!. பரபர அப்டேட்!..
விக்னேஷ் சிவன் என்னை மறந்துட்டான்!.. வாழ்க்கை மாறிடிச்சி!.. நடிகை சோனா ஃபீலிங்...
250 கோடி வசூலை தாண்டிய கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!..
என்னை விஷம் வைத்து கொன்றுவிடுங்கள்!. நடிகர் பாலா கோரிக்கை...
5 காட்சி அனுமதி: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நடிகர் விஷால் நெஞ்சார்ந்த நன்றி!
திரைப்பட துறையின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும் முதல் 7 நாட்களுக்கு தினசரி 5 காட்சிகள் திரையிட முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தற்போதைய திரைத்துறையின் பொருளாதார சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவுக்கு தமிழ் சினிமா தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.