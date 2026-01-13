செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (13:25 IST)

பயணிகளின் கவனத்திற்கு!.. சென்னை To தென்காசி சிறப்பு ரயில் இயக்கம்!..

பொங்கல் பண்டிகை வருவதால் சென்னை போன்ற ஊர்களில் வேலை நிமித்தமாக சென்றவர்கள் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு திரும்பும் முயற்சியில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். அவர்களின் பெரும்பாலானோர் பேருந்து மற்றும் ரயில்களை மட்டுமே நாடுகிறார்கள். குறிப்பாக சேலம், மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், நாமக்கல், மதுரை, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கோயம்புத்தூர், நாகப்பட்டினம் போன்ற ஊர்களில் இருந்துதான் பலரும் சென்னைக்கு சென்று வேலை செய்கிறார்கள். தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகைகளின்போது அவர்களில் பலரும் ரயில் வழியாக சொந்த ஊருக்கு செல்வதுண்டு.

ஆனால் ரயிலில் முன்பதிவு செய்ய தவறிவிட்டால் டிக்கெட் கிடைக்காது. இந்த பொங்கல் பண்டிகை பொருத்தவரை ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்த அனைத்து சிறப்பு விரைவு ரயில்களிலும் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.ஆனாலும் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக அளவு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதால் ஏழை மற்றும் நடுத்தரவர்க மக்கள் ரயிலில் பயணிப்பதையே விரும்புகிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான் சென்னை எழும்பூரில் இருந்து நெல்லை வழியாக தென்காசிக்கு இன்று இரவு சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது. சென்னை எழும்பூரில் இரவு 11.50 மணிக்கு இந்த ரயில் புறப்படும் எனவும், வண்டியின் 06072 எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மொத்தம் 8 தூங்கும் வசதி கொண்ட பெட்டிகள், 8 இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள், 2 இரண்டாம் வகுப்பு பொதுப்பெட்டிகள் என மொத்தம் இந்த ரயிலில் 18 பெட்டிகள் இயங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருச்சி, திண்டுக்கல், கொடைக்கானல் ரோடு, மதுரை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, அம்பா சமுத்திரம் வழியாக நாளை மதியம் 3 மணிக்கு தென்காசிக்கு இந்த ரயில் சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது இந்த சிறப்பு ரயிலுக்கு முன்பதிவு துவங்கியிருக்கிறது.

