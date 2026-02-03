செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 3 பிப்ரவரி 2026 (19:23 IST)

நான் பண்ணதுக்கும் விஜய்க்கும் சம்பந்தம் இல்ல!.. மன்னிப்பு கேட்ட பாடகர் வேல்முருகன்...

vijay
நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் சோகமான மனநிலையில் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. அதன்பின் ஒரு வழியாக அதிலிருந்து மீண்டார்.. அதேநேரம் அவரின் ஜனநாயகன் படம் இதுவரை வெளியாகவில்லை. ஒருபக்கம் கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையை சந்திக்க இரண்டு முறை டெல்லிக்கு சென்றார். எனவே இது விஜயை மிகவும் பாதிக்கும் என அவரின் ரசிகர்களும், தவெகவினரும் கருதினார்கள்.

ஆனால் சமீபத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தொடங்கி இரண்டு வருடங்கள் முடிந்து விட்டதை கொண்டாடும் வகையில் தவெக மூன்றாவது ஆண்டு துவக்க விழா பனையூர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. அந்த விழாவில் சினிமா பின்னணி பாடகர் வேல்முருகன் சில பாடல்களை பாடினார். அப்போது ‘உங்கள் பாடலுக்கு உங்களுடன் நடனம் ஆடலாமா?’ என விஜய் கேட்க அவர் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு ‘மருதமலை மாமணியே’ பாடலில் விஜய் பெயரை குறிப்பிட்டு வார்த்தைகளை மாற்றி பாடலை பாட விஜய் அதற்கு நடனம் ஆடினார்.

அந்த வீடியோவும், புகைப்படங்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலானது. இதையடுத்து முருகன் கடவுள் தொடர்பான பக்தி பாடலில் விஜயின் பெயரை கலந்து வேல்முருகன் பாடியது தவறு என பலரும் திட்டத் தொடங்கினார்கள்.. ஒரு சிலர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்கள்..

இந்நிலையில் ‘நான் பாட்டு பாடியதற்கும் விஜய்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை.. அவரை உற்சாகப்படுத்தவே அந்த வரிகளை பாடினேன்.. முருகனை அவமதிப்பது என்னை நானே கத்தியால் குத்திக் கொள்வதற்கு சமம். என கை கூப்பி மன்னிப்பு கோரினார் பாடகர் வேல்முருகன்.

விஜயிடம் இன்ஜினும் இல்ல... பெட்ரோலே இல்ல!.. போட்டு தாக்கிய அண்ணாமலை!...

விஜயிடம் இன்ஜினும் இல்ல... பெட்ரோலே இல்ல!.. போட்டு தாக்கிய அண்ணாமலை!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எப்போது அரசியல் கட்சி தொடங்கினாரோ அப்போது முதலே திமுகவை மட்டுமே அதிகமாக விமர்சித்து வருகிறார்.

புதிய எதிரிகளை நான் இப்படித்தான் பார்க்கிறேன்!.. விஜய் பற்றி பேசிய ஸ்டாலின்!...

புதிய எதிரிகளை நான் இப்படித்தான் பார்க்கிறேன்!.. விஜய் பற்றி பேசிய ஸ்டாலின்!...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல்வாதியாக மாறி பொதுக்கூட்டங்களில் பேச தொடங்கினாரோ அப்போது முதலே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

பிரதமர் மோடி நாட்டை விற்றுவிட்டார்.. ராகுல் காந்தி கடும் குற்றச்சாட்டு..!

பிரதமர் மோடி நாட்டை விற்றுவிட்டார்.. ராகுல் காந்தி கடும் குற்றச்சாட்டு..!மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி மீது முன்வைத்துள்ள அடுக்கடுக்கான புகார்கள் தேசிய அரசியலில் பெரும் புயலை கிளப்பியுள்ளன. நாடாளுமன்றத்தில் பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பிரதமர் மோடி அமெரிக்காவுடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டதன் மூலம் இந்தியாவை விற்றுவிட்டதாகக்குற்றம் சாட்டினார்.

காலை போலவே மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,560 அதிகரிப்பு!

காலை போலவே மாலையில் மீண்டும் தங்கம் விலை அதிரடி உயர்வு: ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.2,560 அதிகரிப்பு!சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களின் மாற்றத்தால், காலை மற்றும் மாலை என இருவேளைகளிலும் தங்கம் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து வருவது சாமானிய மக்களை பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

2026 தமிழக தேர்தல்: தொகுதி மாறும் விஐபிக்கள் - தப்பிக்கும் யுக்தியா? வெற்றி வியூகமா?

2026 தமிழக தேர்தல்: தொகுதி மாறும் விஐபிக்கள் - தப்பிக்கும் யுக்தியா? வெற்றி வியூகமா?2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தங்களின் வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி செய்ய பல முன்னணி அரசியல் தலைவர்கள் தற்போதைய தொகுதிகளை விட்டுவிட்டு புதிய தொகுதிகளுக்குக் குடிபெயர திட்டமிட்டு வருகின்றனர். ஆளும் கட்சி முதல் எதிர்க்கட்சிகள் வரை இந்த "பாதுகாப்பான தொகுதி" தேடல் படலம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com