சனி, 7 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 7 பிப்ரவரி 2026 (12:32 IST)

இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க!.. போலீஸ் செக்!.. சேலத்தில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடக்குமா?!..

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று பிரச்சாரம் செய்து வந்தார். அப்படி அவர் கருவூருக்கு சென்றிருந்தபோது 41 பேர் உயிரிழந்ததால் அந்த திட்டத்தை கைவிட்டார். அதன்பின்   ஈரோட்டில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் மட்டும் விஜய் பேசினார். இந்நிலையில், வருகிற 13ஆம் தேதி சேலம் மாவட்டம் மகுடஞ்சாவடியிலும், சீலநாயக்கன்பட்டியிலும் கூட்டம் நடத்த தவெக சார்பில் அனுமதி கேட்டு காவல்துறையினரிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டு பேசுகிறார். எனவே கூட்டம் நடக்கும் இடத்தை போலீசார்கள் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.எத்தனை பேர் வருவார்கள்? அவர்களுக்கு மருத்துவ வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதா? வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு தேவையான இடம் இருக்கிறதா?  குடிநீர் வாசி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா/ என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதிலை விண்ணபத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும். குறிப்பாக அரசியல்கட்சிகள் கூட்டம் நடத்துவது தொடர்பாக உயர்நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதலில் கூறியுள்ள ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்..

ஆனால் தவெகவினர் வெறும் மனுவை மட்டுமே நிரப்பி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த மனுவை போலீசார் திருப்பி கொடுத்துவிட்டனர். மேலும் தேவையான ஆவணங்களை குறிப்பாக உயர்நீதிமன்றம் வழிகாட்டுதலில் கூறிய ஆவணங்களை இன்றைக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள்..

இனி பர்வதமலைக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற முடியாது: புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு..!

இனி பர்வதமலைக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற முடியாது: புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பு..!திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புகழ் பெற்ற பர்வதமலைக்கு செல்லும் பக்தர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது.

2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூ

2 வருட கேரண்டியுடன் நலத்திட்ட உதவி வழங்கினேன்: செல்லூர் ராஜூமதுரையில் நடைபெற்ற அதிமுக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில், முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது வழக்கமான பாணியில் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவோம்!.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!...

திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறுவோம்!.. கொந்தளித்த திருமாவளவன்!...கடந்த பல தேர்தலாகவே திருமாவளவனின் விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது

நேற்று இந்தியா, இன்று ஆப்கானிஸ்தான்.. இஸ்லாபாத் குண்டுவெடிப்புக்கு பழிபோடும் பாகிஸ்தான்..!

நேற்று இந்தியா, இன்று ஆப்கானிஸ்தான்.. இஸ்லாபாத் குண்டுவெடிப்புக்கு பழிபோடும் பாகிஸ்தான்..!பாகிஸ்தானில் நேற்று நடந்த பயங்கரமான தற்கொலை படை தாக்குதலில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததோடு, நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

காங்கிரஸ் போனா போகட்டும்!.. திமுக தலைமை எடுத்த முடிவு!.. அரசியல் பரபர!...

காங்கிரஸ் போனா போகட்டும்!.. திமுக தலைமை எடுத்த முடிவு!.. அரசியல் பரபர!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திமுகவுக்கும் காங்கிரஸ்க்கும் இடையே கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை இதுவரை உறுதியாகவில்லை.

