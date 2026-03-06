வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (12:37 IST)

இந்தியா ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கலாம்!.. தடையை நீக்கிய அமெரிக்கா!..

கடந்த சில நாட்களாகவே ஈரான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேலும், அமெரிக்காவும் தொடர் தாக்குதலை நடத்துகின்றன. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் சவுதி அரேபியா, துபாய், அபுதாபி, குவைத், லெபனான் போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் அமைந்திருக்கும் இடத்தை குறிவைத்து ஈரான் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் ஈரான் கச்சா எண்ணெய் வழங்கி வருகிறது. அதேபோல் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்தும் கச்சா எண்ணெய் பெறப்படுகிறது.. ஆனால் தற்போது போரின் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கிறது.. எனவே, இந்தியாவில் பெட்ரோ, டீசல், கேஸ் விலை உயரும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஏற்கனவே ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கி வந்தது இந்தியா. ஆனால் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கினால் இந்தியாவுக்கு அதிக வரிகளை விதிப்பேன் என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மிரட்டினார். சொன்னபடியே 50 சதவீத வரி விதித்தார். அதன்பின் பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு அது 18 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது. தற்போது போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருப்பதால் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் செய்ய இந்தியாவுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை 30 நாட்களுக்கு நீக்கியிருக்கிறது அமெரிக்கா..

மேற்கு ஆசிய நாடுகளில் எரிபொருள் கொள்முதல் செய்ய முடியாத நிலையில் ரஷ்யா கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல் இந்தியாவுக்கு உதவியாக இருக்கும்.. இதனால் எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க முடியும் எனவும் அதிகாரிகள் கூறியிருக்கிறார்கள்.

