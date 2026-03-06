வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 6 மார்ச் 2026 (10:58 IST)

இனி ஊதியத்துடன் கூடிய 6 மாதங்கள் மகப்பேறு விடுப்பு.. தமிழக அரசின் அரசாணை..!

தமிழகத்தில் மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தற்காலிகமாக பணியமர்த்தப்பட்ட ஒப்பந்த செவிலியர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது. 
 
அதன்படி, ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் செவிலியர்களுக்கும் இனி ஊதியத்துடன் கூடிய 6 மாதங்கள் மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
 
இதுவரை ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு இத்தகைய சலுகைகள் கிடைப்பதில் சிக்கல்கள் இருந்த நிலையில், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. 
 
நீண்ட நாட்களாக செவிலியர்கள் முன்வைத்து வந்த இந்த கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்றியிருப்பது மருத்துவத்துறையில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் பல நூற்றுக்கணக்கான பெண் செவிலியர்கள் பயன்பெறுவார்கள். 
 
பெண் ஊழியர்களின் நலன் மற்றும் மகப்பேறு கால பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில் இந்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஒப்பந்த பணியாளர்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்டும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

குடும்ப விவகாரம்.. அரசியல் நெருக்கடி.. ஜனநாயகனை ரிலீஸ் செய்ய முடியவில்லை.. நெருக்கும் சிபிஐ.. அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குகிறாரா விஜய்?

குடும்ப விவகாரம்.. அரசியல் நெருக்கடி.. ஜனநாயகனை ரிலீஸ் செய்ய முடியவில்லை.. நெருக்கும் சிபிஐ.. அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குகிறாரா விஜய்?நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பயணம் தொடக்கத்திலேயே பலத்த சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. ஒருபுறம், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தை வெளியிடுவதில் தயாரிப்பாளர் தரப்பிலிருந்து நெருக்கடிகள் எழுந்துள்ளன.

ஈரான் இப்படி தாக்கும் என எதிர்பார்க்காத டிரம்ப்.. பற்றி எரியும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்..!

ஈரான் இப்படி தாக்கும் என எதிர்பார்க்காத டிரம்ப்.. பற்றி எரியும் மத்திய கிழக்கு நாடுகள்..!மத்திய கிழக்கில் ஈரான் நடத்திய ஏவுகணை மற்றும் 131 ட்ரோன் தாக்குதல்களால் சவுதி அரேபியா, அமீரகம் மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன.

தமிழக ஆளுனர் ஆர்.என்.ரவி திடீர் மாற்றம்.. மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆரம்பித்தது தலைவலி..!

தமிழக ஆளுனர் ஆர்.என்.ரவி திடீர் மாற்றம்.. மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆரம்பித்தது தலைவலி..!தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக பணியாற்றி வந்த ஆர்.என்.ரவி, தற்போது மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த சி.வி. அனந்த போஸ் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, ஆர்.என். ரவி அந்த பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பிள்ளைகளின் மனவலியை சிந்திக்காத நீங்கள், எப்படி மக்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்?: விஜயை கண்டித்த சினிமா பிரபலம்

பிள்ளைகளின் மனவலியை சிந்திக்காத நீங்கள், எப்படி மக்களைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்?: விஜயை கண்டித்த சினிமா பிரபலம்சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஏஜிஎஸ் வீட்டுத் திருமண விழாவில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா ஆகிய இருவரும் ஒரே காரில்

சாரிணா!., இனிமே முட்டு கொடுக்க முடியாது!.. விஜயை Unfollow செய்யும் ஃபேன்ஸ்...

சாரிணா!., இனிமே முட்டு கொடுக்க முடியாது!.. விஜயை Unfollow செய்யும் ஃபேன்ஸ்...விஜய் பெரிய பலமாக நினைப்பது அவரின் ரசிகர் ரசிகர்களைத்தான். ஏனெனில் அவர்கள் வெறித்தனமானவர்கள்.. எதையும் அலசி ஆராய மாட்டார்கள்.

