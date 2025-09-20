சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (12:15 IST)

கூகுள் அல்லது AI-யை மட்டும் சார்ந்திருக்கக் கூடாது.. ஆசிரியர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுரை..!

புதிதாக பணியில் சேர்ந்த 2,715 ஆசிரியர்களுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சில முக்கிய அறிவுரைகளை வழங்கினார். அவர், ஆசிரியர்களை வெறும் பாடங்களை சொல்லித்தரும் நபர்களாக பார்க்காமல், எதிர்கால தலைவர்களை உருவாக்கும் சிற்பிகளாக கருத வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
 
மாணவர்கள் எல்லாவற்றிற்கும் கூகுள் அல்லது AI-யை சார்ந்திருக்கக் கூடாது. தொழில்நுட்பத்திற்கும் மனித சிந்தனைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை ஆசிரியர்கள் புரிய வைக்க வேண்டும்.
 
பாடப்புத்தகங்களுக்கு அப்பால், அறம், நேர்மை, சமூக ஒழுக்கம் போன்ற நற்பண்புகளையும் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடன் நண்பர்களாக பழகி, அவர்களது உடல் மற்றும் மன நலனிலும் அக்கறை செலுத்த வேண்டும்.
 
மாணவர்கள் மத்தியில் சாதிய, பாலினப் பாகுபாடு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது ஆசிரியர்களின் பொறுப்பு.
 
இந்த அறிவுரைகள், வெறும் கல்வி அறிவை மட்டும் போதிக்காமல், மாணவர்களை முழுமையான மனிதர்களாக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை மையப்படுத்துகின்றன.
 
திருச்சி வரை விமானம்.. திருச்சியில் இருந்து நாகை வரை கார்.. விஜய்யை பார்க்க குவிந்த கூட்டம்..!

திருச்சி வரை விமானம்.. திருச்சியில் இருந்து நாகை வரை கார்.. விஜய்யை பார்க்க குவிந்த கூட்டம்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சித் தலைவர் விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூரில் இன்று மக்கள் சந்திப்பு பிரசாரத்தை மேற்கொள்கிறார். இதற்காக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு வந்த அவர், அங்கிருந்து கார் மூலம் சாலை வழியாக நாகப்பட்டினத்திற்கு புறப்பட்டார்.

கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்கள் பட்டியல்.. தமிழகத்திற்கு எந்த இடம்?

கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்கள் பட்டியல்.. தமிழகத்திற்கு எந்த இடம்?இந்திய செல்வந்தர்கள் குறித்த 2025-ஆம் ஆண்டு அறிக்கைப்படி, கோடீஸ்வரக் குடும்பங்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்களில் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

9 கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் அமெரிக்கா வர தங்க விசா அட்டை.. அறிமுகம் செய்து வைத்த டிரம்ப்..!

9 கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் அமெரிக்கா வர தங்க விசா அட்டை.. அறிமுகம் செய்து வைத்த டிரம்ப்..!அமெரிக்காவில் குடியேற்ற கொள்கையை மறுசீரமைக்கும் முயற்சியில், அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், புதிய 'கோல்ட் கார்டு' குடியுரிமை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இந்த திட்டத்ற்கான உத்தரவில் அவர் நேற்று கையெழுத்திட்டார்.

மீண்டும் ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உயர்வா?

மீண்டும் ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உயர்வா?வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமையன்றும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாகவே ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட தங்கத்தின் விலை, மீண்டும் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

ஒருநபர் ஆணைய விசாரணைக்கு ஏன் அச்சப்படுகிறீர்கள்? தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி..!

ஒருநபர் ஆணைய விசாரணைக்கு ஏன் அச்சப்படுகிறீர்கள்? தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி..!சமீபத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு சில முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

