சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (10:53 IST)

கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்கள் பட்டியல்.. தமிழகத்திற்கு எந்த இடம்?

கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்கள் பட்டியல்.. தமிழகத்திற்கு எந்த இடம்?
இந்திய செல்வந்தர்கள் குறித்த 2025-ஆம் ஆண்டு அறிக்கைப்படி, கோடீஸ்வரக் குடும்பங்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்களில் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.
 
மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் மற்றும் ஹூரூன் இணைந்து வெளியிட்ட இந்த அறிக்கை நாட்டில் கோடீஸ்வர குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளதை காட்டுகிறது. ரூ.8.5 கோடிக்கு மேல் சொத்து மதிப்பு கொண்ட குடும்பங்கள் 8 லட்சத்து 71 ஆயிரமாக உயர்ந்துள்ளன.
 
2017-ல், இந்தியாவில் வெறும் 1.6 லட்சம் கோடீஸ்வர குடும்பங்களே இருந்தன. 2021-ல் அது 4.58 லட்சமாக உயர்ந்தது. தற்போது கிட்டத்தட்ட 9 லட்சம் குடும்பங்களைத் தொட்டுள்ளது.
 
இந்த கோடீஸ்வரக் குடும்பங்கள் அதிக அளவில் வாழும் மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது. அங்கு 1,78,600 கோடீஸ்வர குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இந்த பட்டியலில், தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
 
இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருவதற்கு இது ஒரு முக்கிய சான்றாக கருதப்படுகிறது. 
 
Edited by Mahendran

மீண்டும் ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உயர்வா?

மீண்டும் ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உயர்வா?வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமையன்றும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாகவே ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட தங்கத்தின் விலை, மீண்டும் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

ஒருநபர் ஆணைய விசாரணைக்கு ஏன் அச்சப்படுகிறீர்கள்? தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி..!

ஒருநபர் ஆணைய விசாரணைக்கு ஏன் அச்சப்படுகிறீர்கள்? தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி..!சமீபத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு சில முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதல்: அழிவை ஒப்புக்கொண்ட லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது..!

'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதல்: அழிவை ஒப்புக்கொண்ட லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது..!இந்திய ராணுவத்தின் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதலில் தங்கள் பயங்கரவாத முகாம்கள் அழிக்கப்பட்டதை ஜெய்ஷ்-இ-முகமது அமைப்பு ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், தற்போது லஷ்கர்-இ-தொய்பாவும் இதே உண்மையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி: 474 அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து!

இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிரடி: 474 அரசியல் கட்சிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து!இந்திய தேர்தல் ஆணையம், விதிகளை பின்பற்றாத மேலும் 474 பதிவுசெய்யப்பட்ட, ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளை நீக்கியுள்ளது. தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகளாக எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிடாத கட்சிகள் இந்த பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சென்னைக்கு மழை தயாராகிவிட்டது.. மழையை எதிர்கொள்ள சென்னை தயாரா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன்

சென்னைக்கு மழை தயாராகிவிட்டது.. மழையை எதிர்கொள்ள சென்னை தயாரா? தமிழ்நாடு வெதர்மேன்சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த பலத்த மழையை போன்று இல்லாமல், தற்போது பெய்யும் மழை விரைவில் நிற்கும் என வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com