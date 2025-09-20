சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (10:54 IST)

கருப்பு படத்தின் பட்ஜெட்டில் ஏற்பட்ட குளறுபடி.. தயாரிப்பாளர் அதிருப்தி!

கருப்பு படத்தின் பட்ஜெட்டில் ஏற்பட்ட குளறுபடி.. தயாரிப்பாளர் அதிருப்தி!
கங்குவா மற்றும் ரெட்ரோ ஆகிய படங்களுக்குப் பிறகு சூர்யா ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

கோயம்புத்தூரில் முதல் கட்ட ஷூட்டிங் தொடங்கிய நிலையில் சென்னையில் பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்டு ஷூட் நிறைவடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் இன்று படத்தின் டைட்டில் மற்றும் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. படத்துக்கு ‘கருப்பு’ என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தின் ஓடிடி வியாபாரம் இன்னும் முடியாததால் ரிலீஸ் தேதி குறித்த குழப்பம் நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த படத்துக்காகப் போடப்பட்ட பட்ஜெட்டை விட 25 கோடி ரூபாய் அதிகமாக செலவாகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் ஆர் ஜே பாலாஜி மேல் அதிருப்தியில் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.  கடந்த சில ஆண்டுகளாக சூர்யா தொடர்ந்து தோல்விப் படங்களாகக் கொடுத்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விஜய்க்குப் பக்கா farewell படமாக ‘ஜனநாயகன்’ இருக்கும்- எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்த ஹெச் வினோத்!

விஜய்க்குப் பக்கா farewell படமாக ‘ஜனநாயகன்’ இருக்கும்- எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்த ஹெச் வினோத்!GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்தியாவின் சார்பாக ஆஸ்கருக்கு செல்லும் ஜான்வி கபூரின் படம்!

இந்தியாவின் சார்பாக ஆஸ்கருக்கு செல்லும் ஜான்வி கபூரின் படம்!உலகளவில் சினிமாவுக்கு வழங்கப்படும் விருதுகளில் உயரிய விருதாகக் கருதப்படுகிறது ஆஸ்கர். அது அமெரிக்காவில் உருவாகும் ஆங்கிலப் படங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டாலும் அதை உலகளவில் சினிமா ரசிகர்களும் திரைத்துறையினரும் உற்று கவனிக்கின்றனர். அதில் வெளிநாட்டு சினிமா என்ற ஒரே ஒரு பிரிவில் வேற்று நாட்டைச் சேர்ந்த படங்களுக்கு விருதளிக்கப்படுகிறது.

நான் அனிருத்துக்குப் போட்டியா?... பணிவாக பதிலளித்த சாய் அப்யங்கர்!

நான் அனிருத்துக்குப் போட்டியா?... பணிவாக பதிலளித்த சாய் அப்யங்கர்!கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வருகின்றனர் சுயாதீன இசைக்கலைஞர்கள். அதில் முன்னணியில் உள்ளார் சாய் அப்யங்கர். இவர் இசையமைத்து பாடி வெளியிட்ட ‘கட்சி சேர’, ‘ஆச கூட’ மற்றும் ‘சித்திரி புத்திரி’ ஆகிய பாடல்கள் மிகப்பெரிய கவனத்தைப் பெற்றன. இவர் பாடகர்கள் திப்பு மற்றும் ஹரிணி ஆகியோரின் மகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தீபாவளி, பொங்கல், ஏப்ரல் 14லும் இல்லை.. இன்னும் தள்ளி போகிறதா சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ்?

தீபாவளி, பொங்கல், ஏப்ரல் 14லும் இல்லை.. இன்னும் தள்ளி போகிறதா சூர்யாவின் கருப்பு ரிலீஸ்?நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் 'கருப்பு' திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று வெளியாகும் என்று முன்னர் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் அதே தேதியில் வெளியாக திட்டமிட்டிருப்பதால், 'கருப்பு' படத்தின் வெளியீடு மேலும் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது.

தமிழ் திரையுலகை புறக்கணிக்கிறதா நெட்பிளிக்ஸ்? தெலுங்கு, இந்தி பிரபலங்களுடன் மட்டும் நெருக்கம்..!

தமிழ் திரையுலகை புறக்கணிக்கிறதா நெட்பிளிக்ஸ்? தெலுங்கு, இந்தி பிரபலங்களுடன் மட்டும் நெருக்கம்..!சர்வதேச ஓ.டி.டி. தளமான நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் முக்கிய அதிகாரிகள் சமீபத்தில் ஹைதராபாத்தில், தெலுங்கு திரையுலகப் பிரபலங்களை சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பில், பிரபல நடிகர் அல்லு அர்ஜுன், இயக்குநர் அட்லி, தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் உட்பட திரையுலகை சேர்ந்த முன்னணி தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் பலரும் கலந்துகொண்டனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com