சனி, 20 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (12:11 IST)

விஜய் பிரசாரம் எதிரொலி: நாகையில் மின்சாரத்தை நிறுத்திய மின்வாரியம்..!

விஜய் பிரசாரம் எதிரொலி: நாகையில் மின்சாரத்தை நிறுத்திய மின்வாரியம்..!
'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியின் தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரத்திற்காக நாகப்பட்டினத்தில் மின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
இன்று மதியம் நாகப்பட்டினம் புத்தூர் ரவுண்டானா பகுதியில் விஜய் மக்களை சந்திக்க இருக்கிறார். இந்த நிகழ்விற்காக ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்து வருகின்றனர். கடந்த முறை விஜய்யின் திருச்சி கூட்டத்தின்போது, அவரைப் பார்க்க ஆவலுடன் கூடிய தொண்டர்கள் உயரமான கட்டிடங்கள், மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பங்களில் ஏறி, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தினர். 
 
இது போன்ற அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க, தவெக நாகை மாவட்ட செயலாளர் சுகுமார், மின் விநியோகத்தை நிறுத்த கோரிக்கை விடுத்தார். அதன் அடிப்படையில், பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக, விஜய் பிரசாரம் செய்யவிருக்கும் பகுதியில் மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
மேலும், தொண்டர்கள் உயரமான இடங்களில் ஏறுவதைத் தடுக்க, விஜய் கட்சி ஏற்கனவே சில அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. விஜய்யின் வாகனத்திற்கு பின்னால் யாரும் செல்ல கூடாது என்றும், அரசு அல்லது தனியார் கட்டிடங்களின் மீது ஏறக் கூடாது என்றும் தொண்டர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
 
விஜய்யின் பிரசார நிகழ்ச்சிகளுக்கு முன், இதுபோன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுப்பது இது முதல்முறை அல்ல. எனினும், ஒரு அரசியல் தலைவரின் கூட்டத்திற்கு மின்தடையை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு நிலைமை செல்வது, அவரது மக்கள் செல்வாக்கை காட்டுவதாகக் கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

திருச்சி வரை விமானம்.. திருச்சியில் இருந்து நாகை வரை கார்.. விஜய்யை பார்க்க குவிந்த கூட்டம்..!

திருச்சி வரை விமானம்.. திருச்சியில் இருந்து நாகை வரை கார்.. விஜய்யை பார்க்க குவிந்த கூட்டம்..!தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சித் தலைவர் விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூரில் இன்று மக்கள் சந்திப்பு பிரசாரத்தை மேற்கொள்கிறார். இதற்காக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு வந்த அவர், அங்கிருந்து கார் மூலம் சாலை வழியாக நாகப்பட்டினத்திற்கு புறப்பட்டார்.

கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்கள் பட்டியல்.. தமிழகத்திற்கு எந்த இடம்?

கோடீஸ்வரர்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்கள் பட்டியல்.. தமிழகத்திற்கு எந்த இடம்?இந்திய செல்வந்தர்கள் குறித்த 2025-ஆம் ஆண்டு அறிக்கைப்படி, கோடீஸ்வரக் குடும்பங்கள் அதிகம் வாழும் மாநிலங்களில் தமிழகம் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

9 கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் அமெரிக்கா வர தங்க விசா அட்டை.. அறிமுகம் செய்து வைத்த டிரம்ப்..!

9 கோடி ரூபாய் கொடுத்தால் அமெரிக்கா வர தங்க விசா அட்டை.. அறிமுகம் செய்து வைத்த டிரம்ப்..!அமெரிக்காவில் குடியேற்ற கொள்கையை மறுசீரமைக்கும் முயற்சியில், அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப், புதிய 'கோல்ட் கார்டு' குடியுரிமை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். இந்த திட்டத்ற்கான உத்தரவில் அவர் நேற்று கையெழுத்திட்டார்.

மீண்டும் ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உயர்வா?

மீண்டும் ரூ.82,000ஐ தாண்டிய தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலையும் உயர்வா?வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமையன்றும் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சில வாரங்களாகவே ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட தங்கத்தின் விலை, மீண்டும் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

ஒருநபர் ஆணைய விசாரணைக்கு ஏன் அச்சப்படுகிறீர்கள்? தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி..!

ஒருநபர் ஆணைய விசாரணைக்கு ஏன் அச்சப்படுகிறீர்கள்? தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி..!சமீபத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த வழக்கறிஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பான வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு சில முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com