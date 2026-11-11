  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. pongal-2027-train-ticket-booking-november-14
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (10:45 IST)

பொங்கலுக்கு சொந்த ஊர் செல்ல தயாரா?.. நவம்பர் 14 முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்!

railway booking
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (10:48 IST)
google-news
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படும் முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்று பொங்கல். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, கோவை, திருப்பூர், பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களில் வேலை செய்து வரும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வது வழக்கம். இதனால் பொங்கல் பண்டிகை காலத்தில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
 
அந்த வகையில், 2027ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ள பயணிகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு நவம்பர் 14ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
 
இந்திய ரயில்வேயில் பெரும்பாலான நீண்டதூர ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு, பயணத் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பாகத் தொடங்குகிறது. அதன்படி, 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகைக்குச் சொந்த ஊர் செல்ல விரும்பும் பயணிகள் நவம்பர் மாதத்திலேயே தங்களது ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

குறிப்பாக சென்னையிலிருந்து மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் பொங்கல் பண்டிகையின்போது பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதற்கு முந்தைய நாளான ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகிப் பண்டிகையும், ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கலும், ஜனவரி 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கலும் கொண்டாடப்படுகின்றன. இதையொட்டி ஜனவரி 12ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புபவர்கள் நவம்பர் 13ஆம் தேதியும், ஜனவரி 13ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புபவர்கள் நவம்பர் 14ஆம் தேதியும்  ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
 
அதேபோல், போகிப் பண்டிகையான ஜனவரி 14ஆம் தேதி பயணம் செய்வதற்கான முன்பதிவு நவம்பர் 15ஆம் தேதியும், பொங்கல் தினமான ஜனவரி 15ஆம் தேதி பயணம் செய்வதற்கான முன்பதிவு நவம்பர் 16ஆம் தேதியும் தொடங்குகிறது. மேலும், ஜனவரி 16ஆம் தேதி பயணம் செய்ய நவம்பர் 17ஆம் தேதியும், ஜனவரி 17ஆம் தேதி பயணம் செய்ய நவம்பர் 18ஆம் தேதியும் முன்பதிவு தொடங்கும். வழக்கமான முன்பதிவு விதிகளின்படி காலை 8 மணிக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கும். ரயில் புறப்படும் நிலையம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ரயிலின் முன்பதிவு அட்டவணையைப் பொறுத்து தேதிகளில் மாற்றம் இருக்கலாம்.
 
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால், கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
குறிப்பாக சென்னை எழும்பூர், தாம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களிலிருந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டால் பயணிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும். இருப்பினும், பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை பயணிகள் காத்திருக்க வேண்டும்.
 
பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில், சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்கள் கடைசி நேர நெரிசலைத் தவிர்க்கத் தங்களது பயணத் தேதிக்கு ஏற்ப முன்கூட்டியே ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துகொள்வது நல்லது.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
முடிவுக்கு வந்த ஈரான் போர்!.. இந்திய பங்கு சந்தை ஏற்றம்....

அதிருப்தியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்.. ஹோட்டலிலேயே தங்க வைக்க தவெக முடிவு?..

அதிருப்தியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள்.. ஹோட்டலிலேயே தங்க வைக்க தவெக முடிவு?..துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆகியோர் சர்ச்சையில் சிக்கிய நிலையில் இன்று காலை சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

ஈரானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் அயன் கோட்!.. டிரம்புக்கு வளைகுடா நாடுகள் ஆதரவு...

ஈரானுக்கு எதிரான ஆபரேஷன் அயன் கோட்!.. டிரம்புக்கு வளைகுடா நாடுகள் ஆதரவு...ஈரான் அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா அந்த நாட்டின் மீது போரை தொடங்கியது. அமெரிக்காவுடன் சேர்ந்து இஸ்ரேல் ராணுவம் தாக்கியதில் ஈரானின் உச்ச தலைவர் கமேனி கொல்லப்பட்டார் .

டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.50 கோடி வழிப்பறி!.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி..

டாஸ்மாக் பணம் ரூ.1.50 கோடி வழிப்பறி!.. காஞ்சிபுரத்தில் அதிர்ச்சி..தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்தபின் டாஸ்மாக் தொடர்பாக பல அதரடியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

400 கோடி லஞ்ச புகார்!.. சரணடைந்த கார் டிரைவர்!.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா?!..

400 கோடி லஞ்ச புகார்!.. சரணடைந்த கார் டிரைவர்!.. அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா?!..கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சராக அன்பில் மகேஷ் இருந்தபோது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி மற்றும் புதுப்பிப்பது தொடர்பாக சான்றிதழ் கொடுப்பதற்கு கட்சி நிதி என்கிற பெயரில் ரூ.400 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றதாக அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தது

சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..

சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய்.. மனைவிக்கு ரூ.45 ஆயிரம்.. மாதம் ரூ.1.50 லட்சம்..மும்பையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் மனுராஜ் கார்க் என்பவர் தனது சமையல்காரரின் மாத வருமானம் சுமார் 1.05 லட்சம் ரூபாய் என்று சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்த விவகாரம் தற்போது பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.