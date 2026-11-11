பொங்கலுக்கு சொந்த ஊர் செல்ல தயாரா?.. நவம்பர் 14 முதல் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்!
தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படும் முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்று பொங்கல். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னை, கோவை, திருப்பூர், பெங்களூரு உள்ளிட்ட நகரங்களில் வேலை செய்து வரும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வது வழக்கம். இதனால் பொங்கல் பண்டிகை காலத்தில் ரயில்கள் மற்றும் பேருந்துகளில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்.
அந்த வகையில், 2027ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ள பயணிகளுக்கான ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு நவம்பர் 14ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
இந்திய ரயில்வேயில் பெரும்பாலான நீண்டதூர ரயில்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு, பயணத் தேதிக்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பாகத் தொடங்குகிறது. அதன்படி, 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பொங்கல் பண்டிகைக்குச் சொந்த ஊர் செல்ல விரும்பும் பயணிகள் நவம்பர் மாதத்திலேயே தங்களது ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
குறிப்பாக சென்னையிலிருந்து மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் பொங்கல் பண்டிகையின்போது பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதற்கு முந்தைய நாளான ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகிப் பண்டிகையும், ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கலும், ஜனவரி 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கலும் கொண்டாடப்படுகின்றன. இதையொட்டி ஜனவரி 12ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புபவர்கள் நவம்பர் 13ஆம் தேதியும், ஜனவரி 13ஆம் தேதி பயணம் செய்ய விரும்புபவர்கள் நவம்பர் 14ஆம் தேதியும் ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம்.
அதேபோல், போகிப் பண்டிகையான ஜனவரி 14ஆம் தேதி பயணம் செய்வதற்கான முன்பதிவு நவம்பர் 15ஆம் தேதியும், பொங்கல் தினமான ஜனவரி 15ஆம் தேதி பயணம் செய்வதற்கான முன்பதிவு நவம்பர் 16ஆம் தேதியும் தொடங்குகிறது. மேலும், ஜனவரி 16ஆம் தேதி பயணம் செய்ய நவம்பர் 17ஆம் தேதியும், ஜனவரி 17ஆம் தேதி பயணம் செய்ய நவம்பர் 18ஆம் தேதியும் முன்பதிவு தொடங்கும். வழக்கமான முன்பதிவு விதிகளின்படி காலை 8 மணிக்கு டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கும். ரயில் புறப்படும் நிலையம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ரயிலின் முன்பதிவு அட்டவணையைப் பொறுத்து தேதிகளில் மாற்றம் இருக்கலாம்.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தென்மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ரயில்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால், கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
குறிப்பாக சென்னை எழும்பூர், தாம்பரம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களிலிருந்து மதுரை, திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்குச் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டால் பயணிகளுக்கு உதவியாக இருக்கும். இருப்பினும், பொங்கல் சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் வரை பயணிகள் காத்திருக்க வேண்டும்.
பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில், சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லத் திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்கள் கடைசி நேர நெரிசலைத் தவிர்க்கத் தங்களது பயணத் தேதிக்கு ஏற்ப முன்கூட்டியே ரயில் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துகொள்வது நல்லது.