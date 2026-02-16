திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (20:56 IST)

பைக்கில் டைம் பாம்!.. குண்டு வெடித்து 2 பே மரணம்!.. பாகிஸ்தானில் சோகம்!..

உலக மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுக்கும் தீவிரவாதிகள் பெரும்பாலும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லது அந்த தீவிரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் ஆதரவு கொடுத்து வருகிறது.

இந்தியாவுக்கு எதிராக தீவிரவாத தாக்குதல்களை தொடர்ந்து நடத்தி வரும் பல தீவிரவாத குழுக்களுக்கு பாகிஸ்தான் அடைக்கலம் கொடுத்து வருவதாக இந்தியா தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறது.

இந்நிலையில், பாகிஸ்தானில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு பைக்கில் குண்டுவெடித்ததில் இரண்டு பேர் இறந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பாகிஸ்தான் கைபர் பக்துன்குவா மாகாணத்தில் பன்னு என்கிற மாவட்டத்தில் மிர்யான் காவல் நிலையம் அருகே ஒரு பைக் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.

அதில் வைக்கப்பட்டிருந்த டைம் பாம் திடீரென வெடித்ததில் குழந்தை உட்பட இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். அந்த பகுதியில் நிறைய கடைகள் இருந்ததால் குண்டுவெடிப்பில் சிக்கி 17 பேர் காயமடைந்தனர்.அதேநேரம் போலீசாருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

காயமடைடைந்தவர்களை மீட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.. இந்த சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களுக்கு சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

