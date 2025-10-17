வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (11:15 IST)

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்வி

5 மேஜைகளா? 8 மேஜைகளா? உடற்கூராய்வில் ஏன் இந்த குழப்பம்: அண்ணாமலை கேள்வி
கரூர் துயர சம்பவத்தில் பலியானவர்களை உடற்கூறு ஆய்வு செய்தபோது ஐந்து மேஜைகளில் உடற்குறைவு செய்ததாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களும், எட்டு மேஜைகளில் உடற்கூறு ஆய்வு செய்ததாக அமைச்சர் ரகுபதியும் மாறி மாறி கூறியிருக்கும் நிலையில் இதில் உண்மை என முன்னால் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ்பிரஸ் கூறி இருப்பதாவது: 
 
கரூரில் தவெக கூட்டத்தில், நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த 41 பேர் உடல்களை, 5 மேஜைகளில் 25 மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனை  செய்தார்கள் என்று, நேற்று சட்டப்பேரவையில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கூறினார். 
 
ஆனால், சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே பேசிய சட்டத்துறை அமைச்சர், 8 மேஜைகளில் பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்றது என்று கூறியிருக்கிறார். 
 
பிரேத பரிசோதனைக்கு எத்தனை மேஜைகள் அமைத்தார்கள் என்பதிலே இத்தனை குழப்பம் ஏன்?
 
அண்ணாமலையின் இந்த கேள்விக்கு விரைவில் ஆளும் தரப்பிடம் இருந்து பதில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு.. எத்தனை சதவீதம்?

டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு.. எத்தனை சதவீதம்?நேற்று கூட்டுறவு தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் இன்று டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கு 20 சதவீதம் போனஸ் வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.

கரூர் வந்தது சிபிஐ விசாரணை குழு.. பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்க திட்டம்..!

கரூர் வந்தது சிபிஐ விசாரணை குழு.. பாதிக்கப்பட்டோர் குடும்பங்களை நேரில் சந்திக்க திட்டம்..!கரூர் வேலுச்சாமிபுரம் பகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டபோது, கடந்த செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சோகமான சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்ய, சிபிஐ அதிகாரிகள் குழு கரூர் வந்துள்ளது.

உண்மை வெளிவரும்.. நான் இருக்கேன் கலங்காதீங்க! - புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்வாகிகளை தேற்றிய விஜய்!

உண்மை வெளிவரும்.. நான் இருக்கேன் கலங்காதீங்க! - புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்வாகிகளை தேற்றிய விஜய்!கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு நீண்ட நாள் கழித்து பனையூர் கட்சி அலுவலகம் வந்த விஜய் நிர்வாகிகளை சந்தித்துள்ளார்.

ஒன்று ஆட்சி அமைப்பேன்.. இல்லையேல் 10 தொகுதிகளில் தான் ஜெயிப்பேன்,: பிரசாந்த் கிஷோர்..

ஒன்று ஆட்சி அமைப்பேன்.. இல்லையேல் 10 தொகுதிகளில் தான் ஜெயிப்பேன்,: பிரசாந்த் கிஷோர்..பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குச் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், தேர்தல் வியூக நிபுணராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறிய பிரசாந்த் கிஷோர், தனது ஜன் சுராஜ் கட்சி குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

உயர்த்தப்படும் EPF மாத பென்ஷன் தொகை! PF பயனாளிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்!

உயர்த்தப்படும் EPF மாத பென்ஷன் தொகை! PF பயனாளிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்!இந்தியா முழுவதும் பல கோடி EPF பயனாளர்கள் உள்ள நிலையில் அவர்களுக்கான மாத ஓய்வூதியத்தை உயர்த்த உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com