புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (15:10 IST)

கரூர் சம்பவம்.. வேகமாக பிரேத பரிசோதனை செய்தது ஏன்? அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம்..!

கரூர் சம்பவம்.. வேகமாக பிரேத பரிசோதனை செய்தது ஏன்? அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம்..!
கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையின் இரண்டாம் நாள் அமர்வில் காரசாரமான விவாதம் நடைபெற்றது. எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஈபிஎஸ், ஆளுங்கட்சியின் அலட்சியம் குறித்து அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
 
பிரேத பரிசோதனை வேகப்படுத்தப்பட்டது மனிதாபிமான அடிப்படையில் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பதிலளித்தார்.
 
கரூர் கூட்ட நெரிசலுக்கு பின் சென்ற ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஸ்டிக்கர்கள் இடம்பெற்றிருந்தது எப்படி?
 
சடலங்களின்  பிரேதப் பரிசோதனை நள்ளிரவு நேரத்தில், அவசர கதியில் நடத்தப்பட்டது ஏன்? இதற்கான அவசியம் என்ன?
 
தவெக தலைவர் விஜய், கரூருக்கு முன்னதாக நான்கு மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் செய்திருந்த நிலையில், அங்கு எவ்வளவு கூட்டம் கூடும் என்பது குறித்த உளவுத்துறை மற்றும் காவல்துறைத் தகவல்கள் அரசுக்குத் தெரியாதா?
 
மேற்கண்ட கேள்விகளுக்கு  மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பதிலளித்தார். அவர் கூறியதாவது:
 
இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினரின் துயரமான மனநிலையைக் கருத்தில் கொண்டும், சடலங்களை விரைவாக கையாளுவதற்காகவும் மனிதாபிமான அடிப்படையிலேயே உடற்கூராய்வு பணிகள் விரைவுபடுத்தப்பட்டன. மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியுடன், நள்ளிரவு 1.45 மணியளவில் 25 மருத்துவர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டு, ஐந்து மேசைகளில் மொத்தம் 14 மணி நேரம் இந்தப் பணிகள் நடைபெற்றன. 
 
அனைத்து உடற்கூராய்வு நிகழ்வுகளும் முழுமையாக வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் எந்தவிதமான ஒளிவுமறைவும் இல்லை. எனவே, உடற்கூராய்வு நடைமுறையில் சந்தேகம் கிளப்புவது ஏற்புடையதல்ல," என்று அமைச்சர் திட்டவட்டமாக பதிலளித்தார்.
 
Edited by Mahendran

கரூர் சம்பவத்தில் அரசு மீது மக்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளது.: எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி..!

கரூர் சம்பவத்தில் அரசு மீது மக்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளது.: எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி..!கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள் மீது சந்தேகம் எழுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும்: தமிழகம் முழுவதும் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!

இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும்: தமிழகம் முழுவதும் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் இன்று முதல் மூன்று நாள்களுக்கு கனமழைக்கான ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தது. குறிப்பாக தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.

மெட்ரோ ரயிலுக்குள் பிச்சைக்காரர்கள்.. அதிருப்தியில் பயணிகள்..

மெட்ரோ ரயிலுக்குள் பிச்சைக்காரர்கள்.. அதிருப்தியில் பயணிகள்..பெங்களூருவின் நம்ம மெட்ரோ ரயிலுக்குள் ஒரு நபர் பிச்சை கேட்ட வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

புதிய முதலீடு குறித்து எதுவும் முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் பேசவில்லை: பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் மறுப்பு..!

புதிய முதலீடு குறித்து எதுவும் முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் பேசவில்லை: பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் மறுப்பு..!தைவானை சேர்ந்த மின்னணு தயாரிப்பு நிறுவனமான பாக்ஸ்கானின் இந்திய தலைவர் ராபர்ட் வூ, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜாவை சந்தித்தார்.

ஒரே இரவில் 39 உடலுக்கு உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது எப்படி? அவசரம் காட்டியது ஏன்? சட்டசபையில் ஈபிஎஸ் கேள்வி..!

ஒரே இரவில் 39 உடலுக்கு உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது எப்படி? அவசரம் காட்டியது ஏன்? சட்டசபையில் ஈபிஎஸ் கேள்வி..!கரூர் துயரச் சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அளித்த விளக்கம் தொடர்பாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையான கேள்விகளையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com