புதன், 15 அக்டோபர் 2025
  செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Last Updated : புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (13:21 IST)

ஒரே இரவில் 39 உடலுக்கு உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது எப்படி? அவசரம் காட்டியது ஏன்? சட்டசபையில் ஈபிஎஸ் கேள்வி..!

Edappadi vs Stalin
கரூர் துயரச் சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அளித்த விளக்கம் தொடர்பாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையான கேள்விகளையும் குற்றச்சாட்டுகளையும் முன்வைத்தார்.
 
அரசு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தால், கரூர் துயர சம்பவத்தைத் தடுத்திருக்க முடியும்.
 
நெரிசலை காரணம் காட்டி அதே வேலுச்சாமிபுரத்தில் அதிமுக கூட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஏன்? 
 
விபத்தில் இறந்த 39 பேரின் உடல்களுக்கும் ஒரே இரவில் உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது ஏன்? எதற்காக இந்த அவசரம் காட்டப்பட்டது? 
 
சட்டப்பேரவை மரபுப்படி, எதிர்க்கட்சியினர் பேசிய பின்னரே முதலமைச்சர் பேச வேண்டும். ஆனால், சட்டமன்றத்தில் எல்லாம் தலைகீழாக நடக்கிறது
 
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் கூறிய தகவலுக்கும், சட்டம்-ஒழுங்கு கூடுதல் டிஜிபி கூறிய தகவலுக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் இருக்கிறது. இவ்வாறு ஈபிஎஸ் பேசினார். 
 
இந்தி திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனையா?

இந்தி திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனையா?தமிழ்நாட்டில் இந்தித் திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மற்றும் விளம்பர போஸ்டர்களுக்கு தடை விதிக்கும் மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வர முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க. அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மீண்டும் ஒரு பல்க் வேலைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் அமேசான்.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!

மீண்டும் ஒரு பல்க் வேலைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் அமேசான்.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!அமேசான் நிறுவனம், அதன் மனிதவள பிரிவில் 15 சதவீதம் வரையிலான ஊழியர்களை குறைக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தீபாவளியை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்! வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்ல முடியாது!? - முழு விவரம்!

தீபாவளியை முன்னிட்டு தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து மாற்றம்! வாகனங்கள் இந்த வழியாக செல்ல முடியாது!? - முழு விவரம்!தீபாவளியை முன்னிட்டு ஷாப்பிங், வெளியூர் பயணங்கள் போன்றவற்றால் தாம்பரம் பகுதி பிஸியாகி வரும் நிலையில், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்க அக்டோபர் 17, 18 மற்றும் 21, 22 ஆகிய தேதிகள் வழித்தரம் மாற்றப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் திடீர் திருப்பம்.. உடன் வந்த நண்பர் தான் காரணமா?மேற்கு வங்க மாநிலம் துர்காப்பூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ கல்லூரிக்கு அருகே பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான மருத்துவ மாணவியின் நண்பர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்ந்துள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கான சர்வதேச தபால் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது: 2 மாதத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது?

அமெரிக்காவுக்கான சர்வதேச தபால் சேவை மீண்டும் தொடங்கியது: 2 மாதத்திற்கு பின் என்ன நடந்தது?அமெரிக்காவின் புதிய சுங்க விதிமுறைகளால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த அனைத்து வகை சர்வதேச தபால் சேவைகளையும் இந்தியா போஸ்ட் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

