வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (11:18 IST)

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா? மூத்த வழக்கறிஞர் கருத்தால் பரபரப்பு..!

நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா? மூத்த வழக்கறிஞர் கருத்தால் பரபரப்பு..!
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கில், உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங் தெரிவித்த கருத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் வாதாடிய விகாஸ் சிங், "தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் தேர்தலில் போட்டியிட தயாராகி வருகிறார்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். இந்தச் செய்தி நாளிதழ்களில் வெளியாகி விவாதமானது.
 
இந்நிலையில், நேற்று நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் முன்னிலையில் வேறொரு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, தமிழக அரசுக்காக விகாஸ் சிங் காணொலி வாயிலாக ஆஜரானார். அப்போது விகாஸ் சிங்கிடம் இது குறித்து விளக்கம் கேட்ட நீதிபதி, "என்னைப் பற்றி நீங்கள் தெரிவித்த கருத்துக்களை நாளிதழ்கள் மூலம் அறிந்தேன். இதற்கு நீங்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்" என்று கறாராக தெரிவித்தார்.
 
மேலும், "தற்போது உங்களிடம் பேசப் போவதில்லை. தமிழக தலைமை செயலரின் கருத்தை அறிந்த பிறகே விசாரணை தொடரும்" என்று கூறிய நீதிபதி, விகாஸ் சிங்கின் ஆடியோவை 'மியூட்' செய்ய உத்தரவிட்டு, தலைமை செயலரிடம் விசாரணையை தொடர்ந்தார். ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் நீதிபதியின் தனிப்பட்ட விருப்பங்கள் குறித்து விமர்சித்ததும், அதற்கு நீதிபதியே நேரடியாக பதில் கேட்டதும் நீதிமன்ற வட்டாரத்தில் முக்கிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Mahendran

காந்தியாரின் பெயரை காக்கவோ, மீட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை: கமல்ஹாசன்

காந்தியாரின் பெயரை காக்கவோ, மீட்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை: கமல்ஹாசன்மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் பெயரை "வளர்ந்த பாரத ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம்" என மாற்ற மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள மசோதா குறித்து மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கமல்ஹாசன் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!

கோவை விமான நிலையத்தில் கடும் கட்டுப்பாடு.. வெளியேற்றப்பட்ட தவெக தொண்டர்கள்..!ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க வரும் தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய்க்கு, கோவை விமான நிலையத்தில் காவல்துறையினர் கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர்.

ஈரோட்டுக்கு வருபவர் பக்கத்தில் இருக்கும் கரூருக்கு வராதது ஏன்? விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போஸ்டர்கள்..!

ஈரோட்டுக்கு வருபவர் பக்கத்தில் இருக்கும் கரூருக்கு வராதது ஏன்? விஜய்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போஸ்டர்கள்..!ஈரோடு மாவட்டத்தில் இன்று பிரசாரத்தை தொடங்கும் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

சர்க்கரை நோயின் மாத்திரைகள் தரம் குறைந்தவைகளா? திரும்ப பெற உத்தரவு..!

சர்க்கரை நோயின் மாத்திரைகள் தரம் குறைந்தவைகளா? திரும்ப பெற உத்தரவு..!ராஜஸ்தான் மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை நடத்திய ஆய்வில், சர்க்கரை நோய், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் ஒவ்வாமை உள்ளிட்ட நோய்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் ஐந்து முக்கிய மருந்துகள் தரம் குறைந்தவை என கண்டறியப்பட்டு, மாநிலம் முழுவதும் அவற்றிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?

சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன் வரும் ராஜ்யசபா தேர்தல்.. தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட் கொடுப்பது யார்?2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக, ஏப்ரல் மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவை தேர்தல் அரசியல் களத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தை சேர்ந்த 6 எம்பிக்களின் பதவிக்காலம் முடிவடைவதால், புதிய தேர்வுகளில் திமுக மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகள் தீவிரமாக உள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com