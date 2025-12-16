செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (16:22 IST)

பிரபல நடிகையை கணவரே கடத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம்.. மகள் என்ன ஆனார்?

பிரபல நடிகையை கணவரே கடத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம்.. மகள் என்ன ஆனார்?
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில், சீரியல் மற்றும் திரைப்பட நடிகையான சைத்ரா என்பவர் கணவர்  ஹர்ஷவர்தன் என்பவரை பிரிந்து வாழும் நிலையில், மகளுக்காக நடிகையை அவரது கணவரே கடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
2023-ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்ட சைத்ரா, குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக கடந்த 7 மாதங்களாக ஒரு வயது மகளுடன் தனியாக வசித்து வந்தார். ஹாசனில் இருக்கும் கணவர் ஹர்ஷவர்தன், மகளுக்காக சைத்ராவை கடத்தத் திட்டமிட்டார்.
 
டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி, படப்பிடிப்புக்காக மைசூரு சாலை மெட்ரோ நிலையத்திற்கு வந்த சைத்ராவை, ஹர்ஷவர்தனின் கூட்டாளிகள் ரூ. 20,000 முன்பணம் பெற்றுக்கொண்டு, வலுக்கட்டாயமாக காரில் கடத்தி சென்றனர்.
 
கடத்தப்பட்ட சைத்ரா, தனது நண்பர் மூலம் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் கொடுத்தார். இதற்கிடையில், ஹர்ஷவர்தன் சைத்ராவின் தாயாரை தொடர்பு கொண்டு, குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு குழந்தையை கொண்டு வந்தால் மட்டுமே சைத்ராவை விடுவிப்பதாக மிரட்டினார். சைத்ராவின் சகோதரி லீலா அளித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஹர்ஷவர்தன் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Edited by Mahendran

நடிகையாக அறிமுகமான ’நாட்டாமை’ படத்தின் டீச்சர் நடிகை.. ஹீரோ விஜயகாந்த் மகன்..!

நடிகையாக அறிமுகமான ’நாட்டாமை’ படத்தின் டீச்சர் நடிகை.. ஹீரோ விஜயகாந்த் மகன்..!நடிகர் சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியான புகழ்பெற்ற திரைப்படமான 'நாட்டாமை'யில் ஆசிரியை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை ராணி. 'ஜெமினி' படத்தில் இடம்பெற்ற "ஓ போடு" பாடல் மூலமும் இவர் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றவர்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து விலகுகிறாரா பும்ரா? என்ன காரணம்?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து விலகுகிறாரா பும்ரா? என்ன காரணம்?தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இந்தியாவின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா மூன்றாவது போட்டியில் இருந்து விலகினார். தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்த நிலையில், அவரது விலகல் இந்திய அணிக்கு சிறிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.

24 மீட்டர் சுதந்திர தேவி சிலை கீழே விழுந்து நொறுங்கியது.. பலத்த சூறாவளி காற்றால் விபரீதம்..!

24 மீட்டர் சுதந்திர தேவி சிலை கீழே விழுந்து நொறுங்கியது.. பலத்த சூறாவளி காற்றால் விபரீதம்..!தெற்கு பிரேசிலில் உள்ள ரியோ கிராண்டே டோ சுல் மாகாணத்தில் உள்ள குவாய்பா நகரில், டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ஒரு கடுமையான புயல் தாக்கியது. மணிக்கு 90 கி.மீட்டருக்கும் அதிகமான வேகத்தில் காற்று வீசியதால், அங்குள்ள 'ஹவன்' என்ற கடையின் வெளியே அமைக்கப்பட்டிருந்த 24 மீட்டர் உயர சுதந்திர தேவி சிலையின் மாதிரிச் சிலை கீழே சாய்ந்தது.

ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா: மறுவெளியீட்டில் இத்தனை கோடி வசூலா? ’கில்லி’ வசூலை தாண்டுமா?

ரஜினிகாந்தின் 'படையப்பா: மறுவெளியீட்டில் இத்தனை கோடி வசூலா? ’கில்லி’ வசூலை தாண்டுமா?நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 75வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'படையப்பா' தமிழகம் முழுவதும் பல திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டது.

பிரபல இயக்குனர்- மனைவி என இருவரும் கத்தியால் குத்திக்கொலை.. திரையுலகம் அதிர்ச்சி..!

பிரபல இயக்குனர்- மனைவி என இருவரும் கத்தியால் குத்திக்கொலை.. திரையுலகம் அதிர்ச்சி..!பிரபல ஹாலிவுட் இயக்குநரும், தயாரிப்பாளருமான ராப் ரெய்னர் மற்றும் அவரது மனைவி மிக்கேல் ஆகியோர் லாஸ் ஏஞ்சலஸில் உள்ள தங்கள் வீட்டில் கத்தியால் குத்தப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் ஹாலிவுட் திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com