பிரபல நடிகையை கணவரே கடத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம்.. மகள் என்ன ஆனார்?
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில், சீரியல் மற்றும் திரைப்பட நடிகையான சைத்ரா என்பவர் கணவர் ஹர்ஷவர்தன் என்பவரை பிரிந்து வாழும் நிலையில், மகளுக்காக நடிகையை அவரது கணவரே கடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2023-ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்துகொண்ட சைத்ரா, குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக கடந்த 7 மாதங்களாக ஒரு வயது மகளுடன் தனியாக வசித்து வந்தார். ஹாசனில் இருக்கும் கணவர் ஹர்ஷவர்தன், மகளுக்காக சைத்ராவை கடத்தத் திட்டமிட்டார்.
டிசம்பர் 7 ஆம் தேதி, படப்பிடிப்புக்காக மைசூரு சாலை மெட்ரோ நிலையத்திற்கு வந்த சைத்ராவை, ஹர்ஷவர்தனின் கூட்டாளிகள் ரூ. 20,000 முன்பணம் பெற்றுக்கொண்டு, வலுக்கட்டாயமாக காரில் கடத்தி சென்றனர்.
கடத்தப்பட்ட சைத்ரா, தனது நண்பர் மூலம் குடும்பத்தினருக்கு தகவல் கொடுத்தார். இதற்கிடையில், ஹர்ஷவர்தன் சைத்ராவின் தாயாரை தொடர்பு கொண்டு, குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு குழந்தையை கொண்டு வந்தால் மட்டுமே சைத்ராவை விடுவிப்பதாக மிரட்டினார். சைத்ராவின் சகோதரி லீலா அளித்த புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஹர்ஷவர்தன் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Edited by Mahendran