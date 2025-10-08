புதன், 8 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (11:30 IST)

கரூர் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ரோடு ஷோவுக்கு தடை!

கரூரில் நடந்த கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தை காரணம் காட்டி ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ரோடு ஷோவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

கரூரில் கடந்த மாதம் 27ம் தேதி நடந்த தவெக பிரச்சாரத்தில் நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. அதை தொடர்ந்து பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்குவதில் காவல்துறை பல கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறது. இந்த சம்பவம் ஆந்திரா வரை எதிரொலித்து வருகிறது.

 

ஆந்திரா முன்னாள் முதல்வரும், ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, அனகாப்பள்ளி மாவட்டத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி ஒன்றை திறந்து வைக்க நாளை செல்கிறார். இதற்காக விஜயவாடாவில் இருந்து விமானம் மூலம் விசாகப்பட்டினம் செல்லும் ஜெகன்மோகனுக்கு அங்கு ரோடு ஷோ நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

 

பிரம்மாண்ட ரோடு ஷோவிற்காக ஏராளமான தொண்டர்களை கட்சியினர் திரட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில் ஜெகன்மோகன் ரோடு ஷோ நடத்தினால் கரூரில் நடந்தது போல அசம்பாவிதம் ஏற்படும் என சொல்லி அதற்கு போலீஸார் தடை விதித்துள்ளனர். ஆனால் யார் என்ன தடை விதித்தாலும் எங்கள் சாலை பயணம் தொடரும் என ஒய் எஸ் ஆர் காங்கிரஸ் முன்னாள் மந்திரி அமர்நாத் ரெட்டி கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K

இனி ரிவார்டு புள்ளிகளை பணமாக்கி கொள்ளலாம்.. டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் புதிய புரட்சி செய்யும் செயலி..!!

இனி ரிவார்டு புள்ளிகளை பணமாக்கி கொள்ளலாம்.. டிஜிட்டல் பேமெண்ட்டில் புதிய புரட்சி செய்யும் செயலி..!!ரிவார்டு அடிப்படையிலான பேமெண்ட் நெட்வொர்க் நிறுவனமான TWID, தனது புதிய TWID UPI செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது இந்தியாவில் முதல் முறையாக, பயனர்கள் தங்கள் ரிவார்டு புள்ளிகளை பயன்படுத்தி யுபிஐ பரிவர்த்தனைகள் செய்ய அனுமதிக்கிறது.

ஒரே இரவில் கோடீஸ்வரர்: பெயிண்ட் கடை ஊழியருக்கு ரூ. 25 கோடி ஓணம் பம்பர் லாட்டரி! மறுநாளே வேலைக்கு சென்ற அதிசயம்..!

ஒரே இரவில் கோடீஸ்வரர்: பெயிண்ட் கடை ஊழியருக்கு ரூ. 25 கோடி ஓணம் பம்பர் லாட்டரி! மறுநாளே வேலைக்கு சென்ற அதிசயம்..!கொச்சியில் உள்ள பெயிண்ட் கடையில் பணிபுரிந்த சரத் எஸ். நாயர் என்பவரின் வாழ்க்கை, சமீபத்தில் அவருக்கு விழுந்த ரூ. 25 கோடி மதிப்புள்ள ஓணம் பம்பர் லாட்டரி முதல் பரிசால் ஒரே இரவில் மாறியுள்ளது.

வெளிநாட்டுக்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டுமா? ரூ.60 கோடி கட்டிவிட்டு செல்லுங்கள்.. ஷில்பா ஷெட்டிக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

வெளிநாட்டுக்கு கட்டாயம் செல்ல வேண்டுமா? ரூ.60 கோடி கட்டிவிட்டு செல்லுங்கள்.. ஷில்பா ஷெட்டிக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு..!ரூ.60 கோடி மோசடி வழக்கில் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்ய கோரி நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம், வெளிநாடு செல்ல விரும்பினால் முதலில் ரூ.60 கோடியைப் பிணை தொகையாக நீதிமன்றத்தில் செலுத்த வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

25 நிமிடத்தில் ரூ.5 கோடி கடன் கிடைக்கும்: ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தலைவர் அறிவிப்பு..!

25 நிமிடத்தில் ரூ.5 கோடி கடன் கிடைக்கும்: ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தலைவர் அறிவிப்பு..!இந்தியாவின் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் வலிமையால், சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் அணுகல் துரிதப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா தலைவர் சி.எஸ். ஷெட்டி குளோபல் ஃபின்டெக் திருவிழாவில் பேசினார்.

அயோத்தியில் 26 லட்சம் அகல் விளக்குகளை ஏற்ற திட்டம்.. கின்னஸ் சாதனை நடக்குமா?

அயோத்தியில் 26 லட்சம் அகல் விளக்குகளை ஏற்ற திட்டம்.. கின்னஸ் சாதனை நடக்குமா?ராமர் அயோத்திக்கு திரும்பியதை குறிக்கும் பிரமாண்டமான தீபோற்சவ திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் முழு வீச்சில் முடிவடைந்துள்ளன. அக்டோபர் 18 முதல் 20 வரை மூன்று நாட்களுக்கு இந்த கொண்டாட்டம் நடைபெறுகிறது.

