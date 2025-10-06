திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (11:12 IST)

சாலையோர கையேந்திபவன் ஓட்டலில் உணவு சாப்பிட்ட ரஜினிகாந்த்: வைரல் புகைப்படம்..!

சாலையோர கையேந்திபவன் ஓட்டலில் உணவு சாப்பிட்ட ரஜினிகாந்த்: வைரல் புகைப்படம்..!
திரைப்பட வேலைப்பளுவில் இருந்து சிறிது ஓய்வு எடுத்துள்ள சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், ஆன்மீகப் புத்துணர்ச்சிக்காக இமயமலைக்கு சென்றுள்ளார். அவர் ரிஷிகேஷில் உள்ள சுவாமி தயானந்த ஆசிரமத்திற்கு சென்று சுவாமி தயானந்தாவுக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார்.
 
அங்கு தங்கியிருந்தபோது, ரஜினிகாந்த் கங்கை நதிக்கரையில் தியானம் செய்ததாகவும், கங்கா ஆரத்தியில் கலந்துகொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ரிஷிகேஷை தொடர்ந்து, அவர் துவாரஹட்டிற்கும் சென்றுள்ளார்.
 
அவரது ஆன்மீகப் பயணத்தின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. ஒரு புகைப்படத்தில், அவர் வெள்ளை உடை அணிந்து, சாலையோரத்தில் உள்ள கையேந்திபவனில் உணவருந்தும் காட்சி பதிவாகியுள்ளது. இந்த புகைப்படம் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

ட்யூட் படத்தின் ரிலீஸில் இருந்து ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் விலகல்… கைகொடுக்கும் ஏஜிஎஸ்!

ட்யூட் படத்தின் ரிலீஸில் இருந்து ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் விலகல்… கைகொடுக்கும் ஏஜிஎஸ்!xலவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே தீபாவளியை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஐதராபாத்தில் இருந்து மும்பைக்குக் குடியேறினார் சமந்தா!

ஐதராபாத்தில் இருந்து மும்பைக்குக் குடியேறினார் சமந்தா!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை மேற்கொண்டதால் படங்களில் நடிப்பதைக் குறைத்துக் கொண்டுள்ளார். தமிழில் அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான திரைப்படம் ‘காத்து வாக்குல ரெண்டு காதல்’.

கடலில் கவிழ்ந்த படகு.. சூரியின் ‘மண்டாடி’ படக்குழுவுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டம்!

கடலில் கவிழ்ந்த படகு.. சூரியின் ‘மண்டாடி’ படக்குழுவுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நஷ்டம்!விடுதலை, கருடன், கொட்டுக்காளி மற்றும் விடுதலை 2 என அடுத்தடுத்து வெற்றிப் படங்களாகக் கொடுத்து தன்னை ஒரு கதாநாயகனாக நிலை நிறுத்திக் கொண்டுள்ளார் சூரி. அவர் நடித்துள்ள ‘மாமன்’ திரைப்படம் வரும் மே 16 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி இந்த ஆண்டின் வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது.

‘பாகுபலி The epic’ ரி ரிலீஸில் காத்திருக்கும் மூன்றாம் பாக சர்ப்ரைஸ்!

‘பாகுபலி The epic’ ரி ரிலீஸில் காத்திருக்கும் மூன்றாம் பாக சர்ப்ரைஸ்!இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் அனைவரும் தங்கள் எல்லைத் தாண்டி பேன் இந்தியா அளவுக்கு செல்லவேண்டும் என்ற முனைப்போடு படங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். இதனால் பேன் இந்தியா சினிமா என்ற புதிய வகையினமே உருவாகியுள்ளது.

30 வயது ரஜினிகாந்தை மனதில் வைத்து ‘ட்யூட்’ கதையை எழுதினேன்… இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் பகிர்வு!

30 வயது ரஜினிகாந்தை மனதில் வைத்து ‘ட்யூட்’ கதையை எழுதினேன்… இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் பகிர்வு!லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்த படங்களில் LIK செப்டம்பர் மாதத்திலும் ட்யூட் தீபாவளிக்கும் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com