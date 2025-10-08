புதன், 8 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (11:16 IST)

சிறப்புப் புலனாய்வு குழுவுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தவெக மேல்முறையீடு..!

TVK Vijay karur
கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சிறப்பு குழுவை அமைத்துள்ள நிலையில், அந்த குழுவின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடத்திய போது, இடிபாடுகளில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்ய ஏற்கனவே தமிழக அரசு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு குழு அமைத்தது. இதனை அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சிறப்புப் புலனாய்வு குழுவை அமைத்தது.
 
இந்த நிலையில், கரூர் துயர சம்பவத்தை விசாரிக்க உயர்நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவின் விசாரணைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது. இந்த மேல்முறையீடு மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Edited by Mahendran
 

வழக்கறிஞரை தாக்குவதா? விசிக கட்சியினருக்கு அண்ணாமலை கடும் கண்டனம்..!

வழக்கறிஞரை தாக்குவதா? விசிக கட்சியினருக்கு அண்ணாமலை கடும் கண்டனம்..!இந்தியத் தலைமை நீதிபதி பி.ஆர். கவாய் மீதான தாக்குதலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திவிட்டு திரும்பிய வி.சி.க. கட்சியினர், ஓர் வழக்கறிஞரை தாக்கியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து, தமிழக முன்னாள் பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை விசிகவை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ற கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை! என்ன கோரிக்கை?

சுப்ரீம் கோர்ட் சென்ற கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த சிறுவனின் தந்தை! என்ன கோரிக்கை?தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் கரூர் பேரணியில் நடந்த துயரமான கூட்ட நெரிசலில் தனது 13 வயது மகனை பறிகொடுத்த தந்தை, இந்த வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

3வது நாளாக உயரும் பங்குச்சந்தை.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!

3வது நாளாக உயரும் பங்குச்சந்தை.. இன்றைய சென்செக்ஸ், நிப்டி நிலவரம்..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக உயர்ந்த நிலையில், இன்றும் உயர்ந்து காணப்படுவது முதலீட்டாளர்களுக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

முதல்முறையாக ரூ.90,000ஐ தாண்டியது தங்கம் விலை.. இனி அடுத்த இலக்கு ஒரு லட்சம் தான்..!

முதல்முறையாக ரூ.90,000ஐ தாண்டியது தங்கம் விலை.. இனி அடுத்த இலக்கு ஒரு லட்சம் தான்..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்து வரும் நிலையில், இன்று மீண்டும் தங்கம் விலை உயர்ந்து, முதல் முறையாக ஒரு சவரன் 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் அதிகரித்துள்ளது. இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு லட்சம் ரூபாயைத் தொட்டுவிடும் என்று கூறப்படுவது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உங்களை சந்திக்க வருகிறேன்! கரூர் செல்லும் விஜய்! - டிஜிபியிடம் தவெக மனு?

உங்களை சந்திக்க வருகிறேன்! கரூர் செல்லும் விஜய்! - டிஜிபியிடம் தவெக மனு?கரூர் கூட்டநெரிசலில் பலியானவர்கள் குடும்பங்களை சந்திக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் அதற்கு பாதுகாப்பு கேட்டு இன்று டிஜிபி அலுவலகத்தில் தவெக மனு அளிக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com