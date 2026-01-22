அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக, பாமகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. பரபர அப்டேட்!...
அதிமுக, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக, தாமாகா, புதிய நீதிக்கட்சி, டிடிவி தினகரனின் அமமுக, இந்திய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. தேமுதிகவை இந்த கூட்டணிக்கு கொண்டுவர முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
விரைவில் அந்த கட்சி இந்த கூட்டணிணிக்கு வரும் எனத்தெரிகிறது. வருகிற 23ம் தேதி சென்னையை அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசவிருக்கிறார். எனவே இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரையும் மேடையேற்றி விட வேண்டும் என பாஜகவும் அதிமுகவும் கருதுகிறது.
எனவே அதற்கான வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு பக்கம் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் இன்று காலை எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டுக்கு வந்தார்.. அவருடன் நயினார் நாகேந்திரன், வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட சிலரும் சென்றார்கள், அப்போது அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
ஆனால், இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எவ்வளவு தொகுதி என்பது உறுதிச் செய்யப்படவில்லை.. அதேநேரம் அமமுகவுக்கு 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதி, பாமகவுக்கு 19 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்யசபாவும் கொடுப்பதாக பேசியிருக்கிறார்களாம்.