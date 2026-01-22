வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 22 ஜனவரி 2026 (13:00 IST)

அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக, பாமகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. பரபர அப்டேட்!...

eps ttv
அதிமுக, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாமக, தாமாகா, புதிய நீதிக்கட்சி, டிடிவி தினகரனின் அமமுக, இந்திய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. தேமுதிகவை இந்த கூட்டணிக்கு கொண்டுவர முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

விரைவில் அந்த கட்சி இந்த கூட்டணிணிக்கு வரும் எனத்தெரிகிறது. வருகிற 23ம் தேதி சென்னையை அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பேசவிருக்கிறார். எனவே இந்த கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரையும் மேடையேற்றி விட வேண்டும் என பாஜகவும் அதிமுகவும் கருதுகிறது.

எனவே அதற்கான வேலைகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒரு பக்கம் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் இன்று காலை எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டுக்கு வந்தார்.. அவருடன் நயினார் நாகேந்திரன், வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட சிலரும் சென்றார்கள், அப்போது அதிமுக - பாஜக தொகுதி பங்கீடு குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

ஆனால், இரண்டு கட்சிகளுக்கும் எவ்வளவு தொகுதி என்பது உறுதிச் செய்யப்படவில்லை.. அதேநேரம் அமமுகவுக்கு 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள், ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதி, பாமகவுக்கு 19 தொகுதிகள் மற்றும் ஒரு ராஜ்யசபாவும் கொடுப்பதாக பேசியிருக்கிறார்களாம்.

கூட்டணிக்கு வந்தா ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு!.. விஜய் சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆச்சி!...

கூட்டணிக்கு வந்தா ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு!.. விஜய் சொல்லி ஒரு வருஷம் ஆச்சி!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியலுக்கு வந்தார். அதை சினிமா உலகில் இருக்கும் பலருமே எதிர்பார்க்கவில்லை.

கேரளா சம்பவம்!. வீடியோ போட்ட பொண்ணுக்கு 10 வருட சிறை தண்டனை?....

கேரளா சம்பவம்!. வீடியோ போட்ட பொண்ணுக்கு 10 வருட சிறை தண்டனை?....கேரளாவில் கோழிக்கோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் தீபக்(42).

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் 1 சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று திடீர் சரிவு.. சென்னையில் 1 சவரன் எவ்வளவு?தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சற்று சரிவை கண்டுள்ளது.

ஜனவரி 26 முதல் 10 நாள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமா? எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த ஊர்? விஜய் பயணமா?

ஜனவரி 26 முதல் 10 நாள் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமா? எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த ஊர்? விஜய் பயணமா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்களின் உத்தரவின்படி, அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ மாநிலம் தழுவிய தேர்தல் பிரச்சார பயணம் வரும் ஜனவரி 26-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, ஜான் பாண்டியன், பாரிவேந்தர், ஏசி சண்முகம், ஜிகே வாசன்.. தேமுதிக வந்துவிட்டால் ஆட்சி நிச்சயம்..!

என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அதிமுக, பாஜக, பாமக, ஜான் பாண்டியன், பாரிவேந்தர், ஏசி சண்முகம், ஜிகே வாசன்.. தேமுதிக வந்துவிட்டால் ஆட்சி நிச்சயம்..!தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி ஒரு பிரம்மாண்டமான மாற்றத்தை கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு பெரும் துருவங்கள் ஒன்றிணைந்திருப்பது ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. இவர்களுடன் பாமக, ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம், பாரிவேந்தரின் ஐஜேகே, ஏ.சி. சண்முகத்தின் புதிய நீதிக் கட்சி மற்றும் ஜி.கே. வாசனின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் என ஒரு மெகா கூட்டணி உருவெடுத்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com