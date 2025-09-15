திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (14:16 IST)

அடுத்த 5 நாட்களுக்கு காத்திருக்குது கனமழை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்? - வானிலை ஆய்வு மையம்

Rain

இன்று முதல் 19ம் தேதி வரை 5 நாட்களுக்கு பல மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

 

அதன்படி, இன்று திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

 

செப்டம்பர் 16ம் தேதி ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திருப்பத்தூர், சேலம், வேலூர், திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 

 

செப்டம்பர் 17ம் தேதியன்று கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருச்சி, தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, நீலகிரி, தஞ்சை, நாகை, திருவாருர், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட 21 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

 

செப்டம்பர் 18 அன்று நீலகிரி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.

 

செப்டம்பர் 19 அன்று திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

 

எம்ஜிஆரை யாரோடும் ஒப்பிட வேண்டாம்: விஜய் குறித்த கேள்விக்கு விஜயபாஸ்கர் பதில்..!

எம்ஜிஆரை யாரோடும் ஒப்பிட வேண்டாம்: விஜய் குறித்த கேள்விக்கு விஜயபாஸ்கர் பதில்..!முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், புதுக்கோட்டையில் அண்ணா சிலைக்கு மாலை அணிவித்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "அடுத்த ஆண்டு அண்ணா பிறந்தநாளின்போது தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைத்திருக்கும். பல்வேறு சோதனைகளைக் கடந்து சாதனை படைத்திருக்கும் அ.தி.மு.க. மக்களை நேசிக்கும் கட்சி, மக்களும் அ.தி.மு.க.வை நேசிக்கிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

முதல்வர் வேட்பாளராக ஈபிஎஸ் இருந்தால் கூட்டணிக்கு வர மாட்டோம்: டிடிவி தினகரன்

முதல்வர் வேட்பாளராக ஈபிஎஸ் இருந்தால் கூட்டணிக்கு வர மாட்டோம்: டிடிவி தினகரன்அ.ம.மு.க.வின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருக்கும் வரை, தங்களது கட்சி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சேர வாய்ப்பே இல்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் நேரு வாழ்ந்த பங்களா விற்பனை: விலை ரூ. 1,100 கோடி..!

முன்னாள் பிரதமர் நேரு வாழ்ந்த பங்களா விற்பனை: விலை ரூ. 1,100 கோடி..!இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவாஹர்லால் நேரு சுதந்திரத்திற்கு முன்பு வசித்த பிரமாண்டமான பங்களா ஒன்று, ரூ. 1,100 கோடிக்கு விற்பனையாகவுள்ளது. இது இந்தியாவின் வரலாற்றிலேயே மிக அதிக விலைக்குப் பதிவு செய்யப்படும் குடியிருப்புச் சொத்துப் பரிவர்த்தனையாகக் கருதப்படுகிறது.

மாதம் ரூ.2000 தரும் 'அன்புக்கரங்கள்' திட்டம்: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்

மாதம் ரூ.2000 தரும் 'அன்புக்கரங்கள்' திட்டம்: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டமான 'அன்புக்கரங்கள்' திட்டத்தை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

புதிய வக்ஃப் சட்ட திருத்தம்.. குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கு இடைக்கால தடை

புதிய வக்ஃப் சட்ட திருத்தம்.. குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கு இடைக்கால தடைமத்திய அரசின் புதிய வக்ஃப் சட்ட திருத்தத்திற்கு முழுமையாக தடை விதிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்தாலும், அதில் உள்ள சில குறிப்பிட்ட விதிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது.

