ஞாயிறு, 7 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 7 டிசம்பர் 2025 (12:23 IST)

த.வெ.க.வுடன் கூட்டணியா? - டிடிவி தினகரனின் பதில் இதுதான்!

த.வெ.க.வுடன் கூட்டணியா? - டிடிவி தினகரனின் பதில் இதுதான்!
வரவிருக்கும் தேர்தலில் நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் அமமுக கூட்டணி அமைக்குமா என்ற கேள்விக்கு, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பதிலளித்தார். கூட்டணி குறித்து அமமுக இன்னும் எந்த இறுதி முடிவையும் எடுக்கவில்லை என்று அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இருப்பினும், கூட்டணியை தலைமையேற்று நடத்துகிற சில கட்சிகள் தங்கள் கட்சியை அணுகி பேசி வருவதாகவும், முடிவெடுக்க இன்னும் கால அவகாசம் இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
இந்தத் தேர்தலில் நான்கு முனை போட்டிதான் இருக்கும் என்று கணித்த தினகரன், தற்போது அமமுகவை கூட்டணிக்கு அணுகி வருவது குறித்து மறைமுகமாக பேசினார். மேலும், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஓர் அணியில் இணைய வேண்டும் என்று உணர்ந்து வருவதாக நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
அவர் குறிப்பிட்டுள்ள உறுதியான கூட்டணிகளில், ஆளும் தி.மு.க. கூட்டணி, என்.டி.ஏ. கூட்டணி, தனித்துப் போட்டியிடும் சீமான் மற்றும் விஜய் தலைமையிலான ஒரு வலுவான கூட்டணி அமையும் என்ற செய்திகள் வருவதாக சுட்டிக்காட்டினார். இதன் மூலம், த.வெ.க. தலைமையில் ஒரு வலுவான அணி உருவாகி வருவதை அவர் உறுதிப்படுத்தினாலும், அதில் அமமுக சேருவது குறித்து தற்போது எந்த உறுதிப்பாட்டையும் டிடிவி தினகரன் அளிக்கவில்லை.

Edited by Siva

கல்லூரி மாணவியை மிரட்டிய இளைஞர்.. பயந்துபோய் தீக்குளித்து உயிருக்கும் போராடும் மாணவி..!

கல்லூரி மாணவியை மிரட்டிய இளைஞர்.. பயந்துபோய் தீக்குளித்து உயிருக்கும் போராடும் மாணவி..!ஒடிசாவின் சுந்தர்கர் மாவட்டத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பு மாணவி ஒருவர் தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்றதில், கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதம் தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடி வருகிறார். லாஞ்சிபெர்னா பகுதியில் நடந்த இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, மாணவியை தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வந்த 25 வயது இளைஞரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: 25 பேர் பலி; நிர்வாகத் தோல்வியால் ஏற்பட்ட சோகம்!

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: 25 பேர் பலி; நிர்வாகத் தோல்வியால் ஏற்பட்ட சோகம்!வடக்கு கோவாவின் ஆர்போரா கிராமத்தில் உள்ள 'பிர்ச் பை ரோமியோ லேன்' என்ற இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் குறைந்தது 25 பேர் கொல்லப்பட்டனர். சிலிண்டர் வெடிப்பே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

என் கணவர் என்னை மோசம் செய்துவிட்டார், நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.. மோடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த பாகிஸ்தான் பெண்..!

என் கணவர் என்னை மோசம் செய்துவிட்டார், நீங்கள் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.. மோடிக்கு வேண்டுகோள் விடுத்த பாகிஸ்தான் பெண்..!பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நீக்கிட்டா நாக் தேவ் என்ற பெண், தனது கணவர் விக்ரம் நாக் தேவ் தன்னை கராச்சியில் கைவிட்டுவிட்டு, டெல்லியில் ரகசியமாக இரண்டாவது திருமணத்திற்கு தயாராவதாகக் குற்றம் சாட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு உருக்கமான வீடியோ மூலம் நீதிக்காக வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

புதிதாக மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு..!

புதிதாக மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்காதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அமைச்சர் முக்கிய அறிவிப்பு..!கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், இந்த திட்டத்தின் மூலம் 1 கோடியே 15 லட்சம் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1,000 அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது.

சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் 100 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து.. பல மடங்கு உயர்ந்த விமான கட்டணங்கள்..!

சென்னையில் இருந்து கிளம்பும் 100 இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து.. பல மடங்கு உயர்ந்த விமான கட்டணங்கள்..!இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான பிரச்சினைகள் காரணமாக, நாடு முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவது பயணிகள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com