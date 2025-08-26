செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (10:38 IST)

காலை உணவு திட்டம்.. முதலமைச்சருக்கு உலக சுகாதார நிறுவன முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி கோரிக்கை..!

முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் இன்று முதல் நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் விரிவாக்க நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைமை விஞ்ஞானி மருத்துவர் சௌமியா சுவாமிநாதன், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை வைத்துள்ளார்.
 
"மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காலை உணவில் தினசரி ஒரு ஸ்பூன் முருங்கை இலை பொடியை சேர்க்க வேண்டும் என்று நான் முதலமைச்சரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று சௌமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்தார். இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் ரத்த சோகையை தடுக்க முடியும் என்றும், குழந்தைகள் நம் நாட்டின் வளம் என்றும் அவர் கூறினார். இந்த கோரிக்கை, மாணவர்களின் ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் அரசு அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
 
இந்த நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், மாணவர்களுக்கு முக்கியமான அறிவுரையை வழங்கினார். "நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா படிங்க, உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்" என்று அவர் கூறினார்.  
 
முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம், ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்கவும், பள்ளி வருகையை அதிகரிக்கவும் ஒரு முக்கிய முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. சௌமியா சுவாமிநாதனின் இந்த கோரிக்கை, இந்த திட்டத்தின் பலன்களை மேலும் அதிகரிக்க உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

நாளை முதல் கூடுதல் 25% வரி.. பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!

நாளை முதல் கூடுதல் 25% வரி.. பாதாளத்திற்கு செல்லும் இந்திய பங்குச்சந்தை..!அமெரிக்கா, இந்தியாவுக்கு விதித்த கூடுதல் 25% வரி நாளை முதல் அமலுக்கு வர இருப்பதாக அதிகாரபூர்வ உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த செய்தி இந்திய பங்குச்சந்தையில் கடும் சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், முதலீட்டாளர்கள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ரூ. 117.06 கோடி மோசடி செய்த பிரபல தொழிலதிபர்.. அதிரடியாக கைது செய்த அமலாக்கத்துறை..!

ரூ. 117.06 கோடி மோசடி செய்த பிரபல தொழிலதிபர்.. அதிரடியாக கைது செய்த அமலாக்கத்துறை..!கனரா வங்கியில் ரூ. 117.06 கோடி மோசடி செய்ததாக கூறப்படும் பணமோசடி வழக்கில், தொழிலதிபர் அமித் அசோக் தேபதே என்பவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்துள்ளது.

நாளை முதல் இந்திய பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 25% கூடுதல் வரி விதிப்பு: ட்ரம்பின் உத்தரவு அமல்..

நாளை முதல் இந்திய பொருட்களுக்கு அமெரிக்கா 25% கூடுதல் வரி விதிப்பு: ட்ரம்பின் உத்தரவு அமல்..ரஷ்யாவுடன் இந்தியா தொடர்ந்து வர்த்தகம் செய்வதை கண்டிக்கும் வகையில், அமெரிக்கா, இந்திய பொருட்களுக்கு 25% கூடுதல் வரி விதித்து அதிகாரபூர்வமான பொது அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய வரி, ஆகஸ்ட் 27, நள்ளிரவு 12:01 மணி முதல் அமலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் என்பதில் என்ன தவறு? தமிழிசை கேள்வி..!

விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் என்பதில் என்ன தவறு? தமிழிசை கேள்வி..!விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் தான்" என அனுராக் தாக்கூர் கூறிய கருத்தில் என்ன தவறு என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அறிவியல் பூர்வமாக விண்வெளிப் பயணம் குறித்த தகவல்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த கருத்து பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.

நாளை முதல் மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம்.. மாதாந்திர பயணச்சீட்டு விற்பனை மையமும் மாற்றம்..!

நாளை முதல் மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம்.. மாதாந்திர பயணச்சீட்டு விற்பனை மையமும் மாற்றம்..!சென்னை, மந்தைவெளி பேருந்து நிலையம் நவீனமயமாக்கப்படும் பணிகள் காரணமாக நாளை அதாவது ஆகஸ்ட் 27 முதல் தற்காலிகமாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

