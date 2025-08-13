புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (10:41 IST)

இன்னொரு அதிமுக விக்கெட் காலி.. திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் எம்பி..!

அ.தி.மு.க.வின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அன்வர் ராஜா சமீபத்தில் திமுகவில் இணைந்த நிலையில் தற்போது இன்னொரு முன்னாள் எம்பியான மைத்ரேயன், தமிழக முதலமைச்சரும் தி.மு.க. தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தி.மு.க.வில் இன்று இணைந்தார்.
 
மூன்று முறை அ.தி.மு.க. சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவி வகித்துள்ள மைத்ரேயன், கட்சியின் அமைப்புச் செயலாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற மாநிலங்களவை தேர்தலில் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என மைத்ரேயன் எதிர்பார்த்தார். ஆனால், அ.தி.மு.க. தலைமை அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. இது, அவருக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்தித்து, தி.மு.க.வில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.
 
அ.தி.மு.க.வில் இணைவதற்கு முன், மைத்ரேயன் 1995 முதல் 1997 வரை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளராகவும் இருந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

வியட்நாம் விவசாயிகளை விரட்டியடித்த ட்ரம்ப்! கோல்ஃப் க்ரவுண்ட் கட்ட திட்டம்!

வியட்நாம் விவசாயிகளை விரட்டியடித்த ட்ரம்ப்! கோல்ஃப் க்ரவுண்ட் கட்ட திட்டம்!வியட்நாமில் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் குடும்பத்திற்காக கோல்ஃப் மைதானம் அமைக்க விவசாய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் ஓட்டுனர் உரிமை வழங்க டிடிவி வாசன் மனு.. நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு..!

மீண்டும் ஓட்டுனர் உரிமை வழங்க டிடிவி வாசன் மனு.. நீதிமன்றத்தின் அதிரடி உத்தரவு..!சாலை விபத்து வழக்கில் சிக்கிய யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசன், தனது ஓட்டுநர் உரிமத்தை மீண்டும் வழங்க கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.

தங்கம் விலை இன்று சிறிய அளவில் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம் விலை இன்று சிறிய அளவில் சரிவு.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?கடந்த சில நாட்களாகத் தொடர்ந்து சரிந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்றும் மிக குறைந்த அளவில் குறைந்துள்ளது. இன்றைய நிலவரப்படி, சென்னையில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.5 குறைந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.40 சரிந்துள்ளது.

பங்குச்சந்தை இன்று மீண்டும் ஏற்றம்.. ஆனால் நேற்று போல் ஏமாற்றிவிடுமா?

பங்குச்சந்தை இன்று மீண்டும் ஏற்றம்.. ஆனால் நேற்று போல் ஏமாற்றிவிடுமா?இந்திய பங்குச்சந்தை நேற்று காலை ஏற்றத்துடன் தொடங்கி, பின்னர் சரிந்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் ஏமாற்றமடைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் பங்குச்சந்தை ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை தொடங்கியுள்ளது. சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி குறியீடுகள் உயர்ந்து காணப்படுகின்றன.

சுதந்திர தின விழாவிற்கு பிளாஸ்டிக் கொடிகளை பயன்படுத்தக் கூடாது! - பள்ளிகளுக்கு உத்தரவு!

சுதந்திர தின விழாவிற்கு பிளாஸ்டிக் கொடிகளை பயன்படுத்தக் கூடாது! - பள்ளிகளுக்கு உத்தரவு!நாளை மறுநாள் நாடு முழுவதும் சுதந்திர தினவிழா கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் பள்ளி கல்வித்துறை புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com