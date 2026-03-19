வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (09:25 IST)

ஏப்ரல் 23ம் தேதி சம்பளத்துடன் விடுமுறை!.. தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு!...

தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. வருகிற 30ம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கி ஏப்ரல் 4ம் தேதி முடிவடைகிறது. ஏப்ரல் 7ம் தேதி வேட்பு மனு பரிசீலனை நடைபெற்று ஏப்ரல் 9ம் தேதி வேட்பு மனுவை திரும்ப பெற கடைசி நாள் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

ஏப்ரல் 23ம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவிருக்கிறது. ஒருபக்கம், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டவுடனேயே தமிழகத்தில் தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது. அதன்படி தமிழக அரசு எந்த ஒரு புதிய திட்டத்தையும், அறிவிப்பையும் அறிவிக்க முடியாது.

ஒருபக்கம் வாக்காளர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக கொண்டு செல்லப்படும் பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை தேர்தல் ஆணையம் பறிமுதல் செய்து வருகிறது. ஏற்கனவே 42 கோடி மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெறும் ஏப்ரல் 23ம் தேதி ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறை வழங்குமாறு தேர்தல் ஆணைய உத்தரவிட்டிருக்கிறது..

ஏனெனில் அன்று அலுவலகம் இருந்தால் நிறைய பேர் ஓட்டு போட வர மாட்டார்கள் என்பதால் தேர்தல் ஆணையம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. மேலும் கேரளா, புதுச்சேரி, அஸாம் ஆகிய மாநிலங்களில் வருகிற ஏப்ரல் 9ம் தேதியும், மேற்கு வங்கத்தில் ஏப்ரல் 23 மற்றும் 29ம் தேதிகளில் விடுமுறை வழங்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது..

கட்டாய திருமணத்தால் சித்திரவதை.. விவாகரத்து செய்துவிட்டு புதிய திருமணம்.. 92 வயது தேவேகவுடா பேச்சு

கட்டாய திருமணத்தால் சித்திரவதை.. விவாகரத்து செய்துவிட்டு புதிய திருமணம்.. 92 வயது தேவேகவுடா பேச்சுகாங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய திருமணம் மற்றும் காதல் குறித்த கிண்டலான விமர்சனங்களுக்கு முன்னாள் பிரதமர் தேவேகவுடா பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஈரான் ஏவிய ஏவுகணை.. பற்றி எரியும் அபுதாபியின் எண்ணெய் வயல்கள்? சவுதி அரேபியா எச்சரிக்கை..!

ஈரான் ஏவிய ஏவுகணை.. பற்றி எரியும் அபுதாபியின் எண்ணெய் வயல்கள்? சவுதி அரேபியா எச்சரிக்கை..!மத்திய கிழக்கில் போர் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், அபுதாபியின் ஹப்ஷன் எரிவாயு நிலையங்கள் மற்றும் பாப் எண்ணெய் வயல்கள் மீதான தாக்குதல்களால் உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் பாழாய் போன பக்கிங்காம் கால்வாய்.. உள்ளூர் மக்கள் உதவியால் பளிச்சென மாறிய 3 கி.மீ நீளமுள்ள கால்வாய்..!

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் பாழாய் போன பக்கிங்காம் கால்வாய்.. உள்ளூர் மக்கள் உதவியால் பளிச்சென மாறிய 3 கி.மீ நீளமுள்ள கால்வாய்..!கடலூர் மாவட்டம் பிச்சாவரம் அருகே பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் தூர்ந்து போயிருந்த 3 கி.மீ நீளமுள்ள பக்கிங்காம் கால்வாய், மக்கள் பங்களிப்புடன் வெற்றிகரமாக மீட்டெடுக்கப்பட்டு தூய்மை பகுதியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

பழிக்கு பழி.. ரத்தத்திற்கு ரத்தம்.. லாரிஜானி படுகொலைக்கு பழிவாங்குவோம்: மொஜ்தபா கமேனி எச்சரிக்கை

பழிக்கு பழி.. ரத்தத்திற்கு ரத்தம்.. லாரிஜானி படுகொலைக்கு பழிவாங்குவோம்: மொஜ்தபா கமேனி எச்சரிக்கைஈரானின் மூத்த பாதுகாப்பு அதிகாரி அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் புதிய உச்ச தலைவர் மொஜ்தபா கமேனி கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மக்களுடன்தான் கூட்டணி!. தவெக தலைமையில் ஆட்சி!.. தெறிக்கவிட்ட விஜய்...

மக்களுடன்தான் கூட்டணி!. தவெக தலைமையில் ஆட்சி!.. தெறிக்கவிட்ட விஜய்...நடிகர் விஜய் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியல் களத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என பலரும் நம்புகிறார்கள்.

