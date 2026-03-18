புதன், 18 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: புதன், 18 மார்ச் 2026 (11:17 IST)

ஜனநாயகனுக்கு மீண்டும் சிக்கல்!.. சென்சார் போர்ட் வச்ச அடுத்த செக்!..

நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் நிலையில் அவர் நடித்திருக்கும் கடைசி திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ்ராஜ் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தில் வில்லனாக பாலிவுட் நடிகர் பாபி தியோல் நடித்திருக்கிறார்.

இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்திருக்கிறார். பொங்கலை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 9ம் தேதி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் படம் வெளியாவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழை கொடுக்க முடியாது.. ஏனெனில் படத்தை மறுதணிக்கை செய்யவேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் சொன்னதால் அதிர்ச்சியடைந்த தயாரிப்பாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்..

முதலில் தயாரிப்பாளருக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வந்தாலும் தணிக்கை வரியம் உடனே மேல்முறையீடு செய்தது. அதன்பின் ஒரு மாத காலம் இந்த வழக்கு நடந்தது.
ஒரு கட்டத்தில் நிலைமையை புரிந்து கொண்ட தயாரிப்பாளர் கடந்த பிப்ரவரி 5ம் தேதி தான் தொடர்ந்த வழக்கை வாபஸ் பெற்றார். அதோடு மறு தணிக்கைக்கும் விண்ணப்பித்தார்..

ஆனாலும் 40 நாட்கள் வரை தணிக்கை வாரியம் படத்தை பார்க்காமல் இழுத்தடித்தனர். இந்நிலையில்தான் நேற்று இந்த படம் மும்பையில் மறுதணிக்கை செய்யப்பட்டது.. சரி பிரச்சனை முடிந்து விடும்.. படத்திற்கு சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும் என விஜய் ரசிகர்களும், தயாரிப்பாளரும் எதிர்பார்த்த நிலையில் படத்தில் நிறைய அரசியல் காட்சிகள் இருப்பதால் தேர்தல் ஆணையம் இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என தணிக்கை வாரியம் தற்போது பரிந்துரை செய்திருக்கிறது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரிகள் எப்போது படத்தை பார்ப்பார்கள் என்பது தெரியவில்லை.. எப்படி பார்த்தாலும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னரே வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

இதான் ஃபர்ட்ஸ்ட் டைம்!.. இனிமே இப்படி பேசமாட்டேன்!.. மன்னிப்பு பேட்ட பார்த்திபன்!..

இதான் ஃபர்ட்ஸ்ட் டைம்!.. இனிமே இப்படி பேசமாட்டேன்!.. மன்னிப்பு பேட்ட பார்த்திபன்!..சமீபத்தில் பவன் கல்யாண் நடித்துள்ள உஸ்தாத் பகத்சிங் படத்தின் ப்ரோமோஷன் விழா ஹைதராபாத்தில் நடந்தபோது அதில் கலந்து கொண்ட பார்த்திபன் ‘நான் ஒரு நாயுடு பையன்..

சாய் சபயங்கருடன் கை கோர்க்கும் மணிரத்னம்?!.. ஏ.ஆர்.ரகுமான் என்னாச்சி?..

சாய் சபயங்கருடன் கை கோர்க்கும் மணிரத்னம்?!.. ஏ.ஆர்.ரகுமான் என்னாச்சி?..ரோஜா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானவர் ஏ.ஆர்.ரகுமான்.

இதுக்கா இவ்ளோ நாள் வெயிட்டிங்?!.. சூர்யா ஓடிடி உரிமை இவ்வளவு கோடியா?...

இதுக்கா இவ்ளோ நாள் வெயிட்டிங்?!.. சூர்யா ஓடிடி உரிமை இவ்வளவு கோடியா?...ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு.

திருமணத்திற்கு பின் கணவரால் பாலியல் பலாத்காரம் நடக்கிறதா? ஹாட்ஸ்டார் வெப்சீரிஸ் சர்ச்சையான கதை..!

திருமணத்திற்கு பின் கணவரால் பாலியல் பலாத்காரம் நடக்கிறதா? ஹாட்ஸ்டார் வெப்சீரிஸ் சர்ச்சையான கதை..!மார்ச் 20 முதல் JioHotstar தளத்தில் வெளியாகவுள்ள Chiraiya இணையத்தொடர், இந்திய சமூகம் நீண்டகாலமாக தவிர்த்து வரும் 'திருமணத்திற்குள் நடக்கும் வன்புணர்வு' என்ற சிக்கலான தலைப்பை பேசுகிறது.

சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று புதிய கார் வாங்கிய அஜித்.. விலை எத்தனை லட்சம் தெரியுமா?

சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்று புதிய கார் வாங்கிய அஜித்.. விலை எத்தனை லட்சம் தெரியுமா?அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையிலான பதற்றமான சூழலால் துபாயில் சிக்கியிருந்த அஜித் குமார், பாதுகாப்பாக இந்தியா திரும்பியுள்ளார். நாடு திரும்பியதும் அவர் முதலில் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஷீரடி சாய்பாபா கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் சிறப்பு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டதுடன், சாய்பாபா சிலையும், பொன்னாடையும் நினைவு பரிசாக வழங்கப்பட்டது.

