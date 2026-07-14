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Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (13:00 IST)

உள்ளாட்சி, இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட தயங்கும் திமுக, அதிமுக நிர்வாகிகள்.. புறக்கணிக்க வாய்ப்பா?

mk stalin
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (13:00 IST)
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தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தல்களிலும், வரவிருக்கும் ஏழு தொகுதி இடைத்தேர்தல்களிலும் போட்டியிட அதிமுக மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் தயக்கம் காட்டுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக-வின் அசுர வளர்ச்சியைக்கண்டு, அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெறுவது சுலபமல்ல என்பதால் நிர்வாகிகள் பலரும் விலகிச் செல்ல நினைக்கின்றனர்.
 
அதிமுகவை பொறுத்தவரை, திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தால் தொண்டர்களின் கடுமையான எதிர்ப்பை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதால், இடைத்தேர்தலை புறக்கணிக்க அந்த தலைமை திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. 
 
அதேசமயம், திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தேர்தலுக்கான பெரும் செலவை யார் ஏற்பது என்ற குழப்பத்தில் உள்ளனர். கட்சி தலைமை நிதி உதவி வழங்கினால் மட்டுமே வேட்பாளர்கள் முன்வருவார்கள் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.
 
மேயர் போன்ற முக்கிய பொறுப்புகளுக்கு கூட வேட்பாளர்களை கண்டறிய திராவிட கட்சிகள் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றன. தற்போதைய அரசியல் சூழலில், முதல்வர் விஜய்யை எதிர்ப்பது சவாலானது என்பதை உணர்ந்தே பலரும் போட்டியிட அஞ்சுகின்றனர். இருப்பினும், எதிர்க்கட்சி என்ற கடமைக்காக திமுக போட்டியிட வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான பிறகுதான் கள நிலவரம் முழுமையாகத் தெரியவரும்.
 
Edited by Siva

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