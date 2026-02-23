திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (08:47 IST)

நீலாங்கரையில் வேலூர் நோக்கி புறப்பட்டார் விஜய்.. பூத் கமிட்டி அமைப்பது தொடர்பான முக்கிய உத்தரவா?

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வேலூரில் நடைபெறவுள்ள கட்சி நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக இன்று காலை தனது நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டார்.
 
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மாவட்ட வாரியாக கட்சி பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ள விஜய், வேலூர் மண்டல நிர்வாகிகளுடன் தேர்தல் வியூகங்கள் குறித்து நேரில் கலந்துரையாட உள்ளார். 
 
விஜய்யின் வருகையை ஒட்டி, வேலூர் முழுவதும் அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் குவிந்து வருகின்றனர். அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்கவும், கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தவும் வேலூர் மாநகர் மற்றும் கூட்டம் நடைபெறும் பகுதிகளில் ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
 
இந்த சந்திப்பில், உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் பூத் கமிட்டி அமைப்பது தொடர்பான முக்கிய உத்தரவுகளை விஜய் பிறப்பிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அரசியல் களத்தில் தவெகவின் அடுத்தகட்ட அதிரடி நகர்வாக வேலூர் பயணம் பார்க்கப்படுகிறது.
 
