திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (08:44 IST)

திமுக கூட்டணியில் ஆளாளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கேட்கின்றனர்.. ஈபிஎஸ் விமர்சனம்..!

திமுக கூட்டணியில் ஆளாளுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கேட்கின்றனர்.. ஈபிஎஸ் விமர்சனம்..!
தமிழக அரசியலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் தேமுதிக மாநாட்டில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், தங்களுக்கு ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என்றும் துணை முதலமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வெளிப்படையாக கோரிக்கை விடுத்தார். 
 
இதேபோல், விசிக தலைவரும் ஆட்சியில் அதிகார பகிர்வு வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார். இந்த சூழலைச் சுட்டிக்காட்டிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவின் தற்போதைய பலவீனமான நிலையை அறிந்துதான் கூட்டணி கட்சிகள் பயமுறுத்தி பணிய வைக்கின்றன என்று சாடினார். 
 
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் சோனியா காந்தி இடையே புரிதல் இருந்தாலும், தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை இல்லை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார். வரும் தேர்தலில் திமுகவிலிருந்து பல கட்சிகள் வெளியேறி புதிய கூட்டணிகளை உருவாக்கும் என்றும், இது திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சரிவை தொடக்கி வைக்கும் என்றும் அவர் கணித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

