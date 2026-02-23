திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (13:18 IST)

எமோஷனல் ஆகி பேச முடியாமல் நின்ற விஜய்!.. வேலூர் மீட்டிங் அப்டேட்...

vijay
வேலூரில் தற்போது நடைபெற்று வரும் தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசி வருகிறார். இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘முதல்வர் ஸ்டாலின் செம காமெடி செய்து கொண்டிருக்கிறார். டெல்லிக்கும், தமிழ்நாட்டுக்கும் போட்டி என்கிறார்.. திமுகவுக்கும், NDA-வுக்கும் இடையே போட்டி என்கிறார். இது என்ன பாராளுமன்ற தேர்தலே. என்ன லாஜிக்கில் பேசுகிறார்கள் என்பதே புரியவில்லை.

இந்த தேர்தல் மக்களுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையே நடக்கும் போர், ஊழலுக்கும் மக்களுக்கும் இடையேயான போர். லஞ்சத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையே நடக்கும் போர்.. இன்னும் சொல்லப்போனால் இது விஜய்க்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் இடையே நடக்கும் போர். நான்தான் தமிழ்நாடு.. தமிழ்நாடுதான் விஜய். திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி’ என ஆவேசமாக பேசினார்.

தமிழ்நாடுதான் நம்பர் ஒன் என ஒரு பழைய டப்பாவை உருட்டுகிறார் முதல்வர்.. நம்பர் ஒன்தன்.. காமராஜர் காலத்தில், அண்னா காலத்தில்.. எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில். உங்கள் ஆட்சியில் இல்லை. ஸ்டேட்டண்டப் காமெடி செய்பவர்களின் கூடாரமாக உங்கள் ஆட்சி மாறியிருக்கிறது. பொதுவாக தேர்தலில் அவரவர்களின் எதிரிகளை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால், இந்த தேர்தலில் எல்லோரும் ஒன்றுசேர்ந்து விஜயை எதிர்க்கிறார்கள். ஏனெனில், இந்த விஜய் ஊழலைப்பற்றி பேசுகிறான். அந்த காண்டு’..

நான் கேள்வி கேட்டால் மக்கள் கேட்டதாக அர்த்தம்.. என் மீது பரப்பும் அவதூறு மக்கள் மீது பரப்பும் அவதூறு.. என்னை அசிங்கமாக பேசினால் அது மக்களை பேசியதை போன்றது.. நானும் மக்களும் ஒன்று.. எனக்கு அரசியல் தெரியவில்லை என்று சொன்னால் அது மக்களை பார்த்து சொல்வது போன்றது.. விஜயும் மக்களும் ரத்தமும் சதையும் போல.. உடலும் உயிரும் போல.. அதை பிரிக்கவே முடியாது. அது சென்சிட்டிவான செண்டிமெண்ட்’ என உணர்ச்சி பொங்க பேசினார்.

அப்படி பேசியதால் எமோஷனல் ஆகி கண் கலங்கிய விஜய் அதற்கு மேல் பேசமுடியாமல் சில வினாடிகள் நின்றார். அதன்பின் அங்கும் இங்கும் நடந்து தன்னை சரி செய்துகொண்டு மீண்டும் பேச துவங்கினார்.

