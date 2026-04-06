திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026
Written By BALA
Last Modified: திங்கள், 6 ஏப்ரல் 2026 (10:16 IST)

பால்டாயில் குடிச்சதெல்லாம் பன்ச் வசனம் பேசுது!.. உதயநிதியை பங்கம் பண்ணிய பழனிச்சாமி...

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் சூடு பிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது. கடந்த பல நாட்களாகவே எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, திமுக தலைவர் மற்றும் முதல்வர் முக ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தாவெக தலைவர் விஜய் உள்ளிட்ட பலரும் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள்.

வழக்கம்போல் தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் தொடங்கிவிட்டன.. சீமானை தவிர வேறு யாரும் யாரும் ஒரு கொள்கை வைத்தோ, தாங்கள் என்ன சாதனைகளை செய்தோம் என்று சொல்லியோ ஓட்டுக்கள் கேட்பதில்லை.. மாறாக, யார் அவர்களின் எதிரியோ அவர்களை திட்டியும், மட்டம் தட்டி பேசி மட்டுமே வாக்குகளை கேட்கிறார்கள்.. குறிப்பாக இதை திமுக அதிகமாக செய்து வருகிறது..

குறிப்பாக உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பிரசாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை மிகவும் மட்டம் தட்டி பேசி வருகிறார்.. ஏற்கனவே அவர் 10 தோல்வி பழனிச்சாமி.. தற்போது அவரை 11வது தோல்வி பழனிச்சாமியாக மாற வேண்டும்... அவர் இரட்டை இலை சின்னத்தை காட்டுவதற்கான காரணமே ஏற்கனவே 10 தோல்வி அடைந்து விட்டேன்.. இந்த முறை 11வது தோல்வி என்பதைத்தான் அவரே காட்டி வருகிறார்.. பழனிச்சாமியை தோற்கடித்து வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் பேசி வருகிறார்...

அதோடு பாஜகவின் அடிமையாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி செயற்பட்டு வருகிறார் என அவர் பல இடங்களிலும் பேசி வருகிறார். இது பழனிச்சாமிக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. இந்நிலையில் நேற்று பிரச்சாரத்தில் பேசிய பழனிச்சாமி ‘பால்டாயில் குடிச்சதெல்லாம் பன்ச் வசனம் பேசுது.. அது அப்பவே போய் சேர வேண்டியது.. இப்ப உசுரோட இருந்து நம்ம உசுர வாங்குது’ என்று பேசியிருக்கிறார்..

சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நடிகையுடன் நடித்த போது அவர் மீது உதயநிதிக்கு காதல் வந்ததாகவும் அவரைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என வீட்டில் பிரச்சனை செய்து அவர் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் ஒரு வதந்தி உண்டு. அதைத்தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது..

ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பில் இருந்த இளைஞனின் தந்தை பேட்டி..!உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குஷிநகரில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்புடன் தொடர்பிருப்பதாக கூறி ரிஸ்வான் என்ற இளைஞரை டெல்லி சிறப்புப் பிரிவு போலீஸாரும், உ.பி பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படையினரும் இணைந்து கைது செய்துள்ளனர்.

கொய்யா பழங்களை பறித்த சிறுமியை சங்கிலியால் கட்டி வைத்த அடித்த ராணுவ வீரர்.. போலீசார் வழக்குப்பதிவு..!ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தின் ஊனா மாவட்டத்தில், கொய்யா பழங்களை பறித்ததற்காக சிறுமி ஒருவரை ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர் சங்கிலியால் கட்டி வைத்து தாக்கியுள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

தேமுதிகவுக்கு எம்.பி சீட் கொடுக்குறன்னு சொன்னேன்.. ஆனா ஒரு கண்டிஷன்!.. பழனிச்சாமி ஒப்பன்!..விஜயகாந்த் தேமுதிகவை துவங்கியது முதலே தனித்துப் போட்டியிட்டு வந்தார். அதேநேரம், 2011 ஆம் வருடம் அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது.

பிரச்சாரம் ரத்து!. இப்படியே போனா பாதி இடத்துல கூட விஜய் பிரச்சாரம் பண்ணமாட்டார்!...தவெக தலைவர் விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அங்கு அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலில் விஜய் கலந்து கொள்ளும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கும், தேர்தல் பிரச்சாரங்களுக்கும் போலீசார் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்து வருகிறார்கள்.

வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கான JEE Advanced தேர்வு.. முக்கிய அறிவிப்பு..!IIT Roorkee, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான JEE Advanced நுழைவு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க வெளிநாட்டு மாணவர்கள் மற்றும் இந்திய வம்சாவளி மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் பதிவை தொடங்கியுள்ளது. தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் மே 2-ஆம் தேதிக்குள் jeeadv.ac.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் வாயிலாக தங்கள் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

