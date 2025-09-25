வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (17:53 IST)

கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு இப்படி செய்யலாமா? செந்தில் பாலாஜிக்கு செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!

கூட்டணியில் இருந்து கொண்டு இப்படி செய்யலாமா? செந்தில் பாலாஜிக்கு செல்வப்பெருந்தகை கண்டனம்..!
கரூரில் காங்கிரஸ் பெண் நிர்வாகி ஒருவர் திமுகவில் இணைந்தது தொடர்பாக, அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிவிட்ட ட்வீட், கூட்டணி கட்சிகளுக்குள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, செந்தில் பாலாஜியின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கரூர் நகர காங்கிரஸ் மகளிர் அணித் தலைவர் கவிதா, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையை கண்டு ஈர்க்கப்பட்டு, திமுகவில் இணைந்ததாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி நேற்று சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஆனால், இந்த பதிவுவுக்கு கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி கடுமையாக கண்டித்தார். இதுபோன்ற செயல்களை ஏற்க முடியாது என்றும் ஜோதிமணி தனது கண்டனத்தைப் பதிவு செய்திருந்தார்.
 
மேலும், இந்த விவகாரத்தை மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் கவனத்திற்கு எடுத்து செல்வார் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தார்.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, "கூட்டணி தர்மத்தை கருத்தில் கொண்டு, செந்தில் பாலாஜி இப்படி செய்திருக்கக் கூடாது. நான் உடனடியாக இந்த விவகாரத்தை முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றேன். அதன் பிறகு, அந்த பதிவு நீக்கப்பட்டது.
 
இத்தகைய செயல்கள் முதலமைச்சருக்கு தேவையற்ற நெருக்கடியை உருவாக்கும். எனவே, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் இனிமேல் நடக்காமல் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே எங்கள் வேண்டுகோள். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி மிகவும் பெருந்தன்மையுடன் இந்த விவகாரத்தை கையாண்டுள்ளார். ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவருக்குரிய மரியாதையும் மதிப்பும் அளிக்கப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
 
 
Edited by Siva

நெல்லையில் மாணவரை அறிவாளால் வெட்டிய சக மாணவன்.. சாதி சண்டையா? போலீஸ் விளக்கம்..!

நெல்லையில் மாணவரை அறிவாளால் வெட்டிய சக மாணவன்.. சாதி சண்டையா? போலீஸ் விளக்கம்..!திருநெல்வேலி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள டவுண் பகுதியில், மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரு சமூகங்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்டது என்ற சமூக வலைதள வதந்திகளுக்கு காவல்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. இது குறித்து காவல்துறை விரிவான விளக்கத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

PUBG விளையாட கூடாது என கண்டித்த தாயை துப்பாக்கியால் சுட்ட சிறுவன்.. 100 ஆண்டுகள் சிறை..!

PUBG விளையாட கூடாது என கண்டித்த தாயை துப்பாக்கியால் சுட்ட சிறுவன்.. 100 ஆண்டுகள் சிறை..!ஆன்லைன் விளையாட்டான PUBG விளையாடியதை கண்டித்ததால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞன் சிறுவன், தனது தாய் மற்றும் மூன்று சகோதர, சகோதரிகளை சுட்டு கொன்ற வழக்கில், நீதிமன்றம் அவனுக்கு 100 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

வங்கதேசத்தில் நடந்த மாணவர்கள் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு பிடிக்கவில்லை!" -முகமது யூனுஸ் குற்றச்சாட்டு

வங்கதேசத்தில் நடந்த மாணவர்கள் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு பிடிக்கவில்லை!வங்கதேசத்தில் நிகழ்ந்த மாணவர் போராட்டம் இந்தியாவுக்கு பிடிக்கவில்லை என வங்கதேச இடைக்கால அரசின் ஆலோசகர் முகமது யூனுஸ் குற்றச்சாட்டு கூறியிருப்பது பரப்பரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இன்று 5 மாவட்டங்கள்.. நாளை 4 மாவட்டங்கள்.. கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!

இன்று 5 மாவட்டங்கள்.. நாளை 4 மாவட்டங்கள்.. கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!வங்கக் கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

காதல் திருமணம் செய்த பெண்ணை காரில் கடத்திச் சென்ற குடும்பத்தினர்: போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!

காதல் திருமணம் செய்த பெண்ணை காரில் கடத்திச் சென்ற குடும்பத்தினர்: போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை..!பெற்றோரின் விருப்பத்திற்கு மாறாக காதல் திருமணம் செய்துகொண்ட இளம்பெண் ஒருவர், தனது கணவர் வீட்டில் இருந்து குடும்ப உறுப்பினர்களால் கடத்தி செல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com