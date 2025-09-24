புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (11:06 IST)

சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. பரபரப்பு தகவல்..!

சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. பரபரப்பு தகவல்..!
கடந்த சில மாதங்களாகப் பள்ளி, கல்லூரிகள், நீதிமன்றங்கள் என பல இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் தொடர்ந்து வந்த நிலையில், தற்போது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நேற்று இரவு, அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. உடனடியாக செயல்பட்ட போலீசார், மோப்ப நாய்கள் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் உதவியுடன் அலுவலகம் முழுவதும் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
 
இந்த சோதனையில், வெடிகுண்டு தொடர்பான எந்த பொருளும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து, இது ஒரு புரளி என்பது உறுதியானது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தது யார் என்பது குறித்து ராயப்பேட்டை காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

வாட்ஸ்அப்பில் மொழிபெயர்ப்பு அம்சம்.. புதிய வசதி விரைவில்..!

வாட்ஸ்அப்பில் மொழிபெயர்ப்பு அம்சம்.. புதிய வசதி விரைவில்..!மெசேஜிங் செயலியான வாட்ஸ்அப், பயனர்களின் வசதிக்காக புதிய அம்சங்களை தொடர்ந்து அறிமுகம் செய்து வருகிறது. இந்த வரிசையில், தற்போது வாட்ஸ்அப் உரையாடல்களை நேரடியாக மொழிபெயர்க்கும் புதிய வசதி விரைவில் அறிமுகமாகவுள்ளது.

2021, 2022, 2023-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிப்பு. முழு விவரங்கள்..!

2021, 2022, 2023-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் அறிவிப்பு. முழு விவரங்கள்..!கலை மற்றும் கலாச்சார துறையில் சிறந்து விளங்கும் கலைஞர்களை பெருமைப்படுத்தும் வகையில், தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றம், 2021, 2022 மற்றும் 2023-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகளை அறிவித்துள்ளது.

H1B விசா விவகாரத்தால் இன்னும் பாதிப்பு.. இன்றும் பங்குச்சந்தை சரிவு..!

H1B விசா விவகாரத்தால் இன்னும் பாதிப்பு.. இன்றும் பங்குச்சந்தை சரிவு..!கடந்த இரண்டு வாரங்களாக ஏற்றத்தில் இருந்த இந்திய பங்குச் சந்தை, அமெரிக்காவின் H1B விசா கட்டுப்பாடுகள் குறித்த கவலைகளால் இன்று மீண்டும் சரிவை சந்தித்துள்ளது. இந்த தொடர் சரிவு முதலீட்டாளர்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு.. ஆனாலும் ஒரே வாரத்தில் ரூ.2000 உயர்வு..!

உச்சத்திற்கு சென்ற தங்கம் விலை இன்று சற்று சரிவு.. ஆனாலும் ஒரே வாரத்தில் ரூ.2000 உயர்வு..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றத்தில் இருந்து வருகிறது என்பதும் குறிப்பாக நேற்றும் நேற்று முன்தினமும் ஒரே நாளில் இரண்டு முறை தங்கம் விலை உயர்ந்து பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது என்பதையும் பார்த்தோம்.

அதிகரிக்கும் சிசேரியன்.. டாக்டர்களின் பேராசையே காரணம்! - முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு வேதனை!

அதிகரிக்கும் சிசேரியன்.. டாக்டர்களின் பேராசையே காரணம்! - முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு வேதனை!ஆந்திரா சிசேரியன் பிரசவத்தில் நாட்டிலேயே முதலிடத்தில் உள்ளதாக முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com