சனி, 28 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 28 மார்ச் 2026 (18:59 IST)

திமுகவில் கலைஞரின் சாதனையை தொட்ட துரைமுருகன்!.. சூப்பர் அப்டேட்..

1970களில் தன்னை திமுகவில் இணைத்து கொண்டவர் துரைமுருகன். இன்னும் சொல்லப்போனால் இவரை படிக்க வைத்தது கூட எம்.ஜி.ஆர் என சொல்வார்கள். ஆனால் அதிமுகவுக்கு செல்லாமல் திமுக பக்கம் வந்து விட்டார். கலைஞர் கருணாநிதி அரசியலில் ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வந்தபோது அவரின் வலதுகரம் போல இருந்தவர் துரைமுருகன்..

வேலூர் காட்பாடி தொகுதியில் தொடர்ந்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் துரைமுருகன். திமுகவில் பல பதவிகளை பெற்ற துரைமுருகன் தற்போது அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக இருக்கிறார். ஆனாலும் கடந்த சில மாதங்களாகவே வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை குறைவாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

துரைமுருகனுக்கு தற்போது 87 வயது ஆகிறது. எனவே அவருக்கு சீட் கொடுக்க திமுக விரும்பவில்லை என செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் போராடி மீண்டும் வாய்ப்பை வாங்கி இருக்கிறார் துரைமுருகன். 1971ம் வருடம் தொடங்கி 2021 வரை 12 முறை சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அதில் 10 முறை வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் துரைமுருகன்.

தற்போது 13வது முறையாக காட்பாடி தொகுதியில் களமிறங்குகிறார். இதன்மூலம் சட்டசபை தேர்தலில் 13 முறை போட்டியிட்ட கலைஞர் கருணாநிதியின் சாதனையை சமன் செய்திருக்கிறார் துரைமுருகன்.அதேநேரம் கருணாநிதி 13 முறை போட்டியிட்டு 13 முறையும் வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதிய வாரிசுகளுக்கு திமுகவில் வாய்ப்பு!.. யார் யாருன்னு பாப்போம் வாங்க!..2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த திமுக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என நினைக்கிறது .

6 அமைச்சர்களுக்கு அதே தொகுதி!.. 3 அமைச்சர்களுக்கு சீட் இல்லை!.. திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் விபரம்!...தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

தலைமை செயலகத்திற்கு வந்த விஜய்!.. காவலரின் கை முறிந்தது!..2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக தனித்து களம் காண்கிறது.

தலைமை செயலகத்தில் விஜய்!.. ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய தளபதி!. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு!..நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு மாற்று சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது.

பிரேமலதாவுக்கு அல்வா!. கேட்ட 3 தொகுதிகளையும் கொடுக்காத திமுக!.. வெளியான இறுதிப் பட்டியல்...நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிக கட்சியை துவங்கியது முதல் கலைஞர் கருணாநிதியை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துவந்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com