திமுகவில் கலைஞரின் சாதனையை தொட்ட துரைமுருகன்!.. சூப்பர் அப்டேட்..
1970களில் தன்னை திமுகவில் இணைத்து கொண்டவர் துரைமுருகன். இன்னும் சொல்லப்போனால் இவரை படிக்க வைத்தது கூட எம்.ஜி.ஆர் என சொல்வார்கள். ஆனால் அதிமுகவுக்கு செல்லாமல் திமுக பக்கம் வந்து விட்டார். கலைஞர் கருணாநிதி அரசியலில் ஆக்டிவாக செயல்பட்டு வந்தபோது அவரின் வலதுகரம் போல இருந்தவர் துரைமுருகன்..
வேலூர் காட்பாடி தொகுதியில் தொடர்ந்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் துரைமுருகன். திமுகவில் பல பதவிகளை பெற்ற துரைமுருகன் தற்போது அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளராக இருக்கிறார். ஆனாலும் கடந்த சில மாதங்களாகவே வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை குறைவாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
துரைமுருகனுக்கு தற்போது 87 வயது ஆகிறது. எனவே அவருக்கு சீட் கொடுக்க திமுக விரும்பவில்லை என செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் போராடி மீண்டும் வாய்ப்பை வாங்கி இருக்கிறார் துரைமுருகன். 1971ம் வருடம் தொடங்கி 2021 வரை 12 முறை சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அதில் 10 முறை வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் துரைமுருகன்.
தற்போது 13வது முறையாக காட்பாடி தொகுதியில் களமிறங்குகிறார். இதன்மூலம் சட்டசபை தேர்தலில் 13 முறை போட்டியிட்ட கலைஞர் கருணாநிதியின் சாதனையை சமன் செய்திருக்கிறார் துரைமுருகன்.அதேநேரம் கருணாநிதி 13 முறை போட்டியிட்டு 13 முறையும் வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.