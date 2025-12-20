சனி, 20 டிசம்பர் 2025
Written By BALA
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (18:58 IST)

SIR: 97 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கம்!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் நெக்ஸ்ட் மூவ் என்ன?...

MK Stalin
மத்திய அரசு தொடங்கிய SIR பணி தமிழகத்தில் முடிவடைந்திருக்கிறது. அது தொடர்பான பட்டியல் வெளியான நிலையில் தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தியாவிலேயே அதிக வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பது தமிழ்நாட்டில்தான். இரண்டு இடங்களில் வாக்கு கொண்டவர்கள், இறந்து போனவர்கள், முகவரி மாற்றி சென்றவர்கள், தகவல் தெரியாதவர்கள் என பலரும் இதில் அடங்குவார்கள்.

பீகார் மாநிலத்தை காட்டிலும் தமிழகத்தில் 30 லட்சம் பேர் அதிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் இதுபற்றி விவாதிக்கவும், மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு இது தொடர்பான ஆலோசனைகளை சொல்லவும் திமுக தலைமை முடிவெடுத்திருக்கிறது.

இதைத்தொடர்ந்து தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்ட செயலாளர்களிடமும் நாளை மாலை 6 மணியளவில் காணொளி காட்சி மூலம் ஆலோசனை செய்யவிருக்கிறார். இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர் அறிவிப்பை திமுக வெளியிட்டுள்ளது. நாளை மாலை 6 மணி அளவில் மாவட்ட கழக செயலாளர்கள், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொகுதி பார்வையாளர்கள் என அனைவரும் இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என திமுக தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

90 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இதை எப்படி அணுகலாம்? அடுத்து எப்படி செயல்பட வேண்டும்? என மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்துவார் எனத் தெரிகிறது. குறிப்பாக திமுகவுக்கு வாக்களிப்பவர்கள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களை வாக்காளர் லிஸ்ட்டில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க அவர் வலியுறுத்துவார் எனத் தெரிகிறது.

