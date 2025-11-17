திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 17 நவம்பர் 2025 (13:31 IST)

முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. 13 திரையுலக பிரபலங்கள் வீடுகளுக்கும் மிரட்டல்..!

முதல்வர் ஸ்டாலின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. 13 திரையுலக பிரபலங்கள் வீடுகளுக்கும் மிரட்டல்..!
தமிழ்நாடு டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்ட வெடிகுண்டு மிரட்டலில், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இல்லம் உட்பட, மொத்தம் 13 முக்கியப் பிரபலங்களின் வீடுகள் மற்றும் ஒரு மத்திய அரசு அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
 
மிரட்டலுக்கு உள்ளானவர்களில் நடிகர்கள் அஜித் குமார், அரவிந்த் சாமி, குஷ்பு சுந்தர், இயக்குநர் ஏ.ஆர். முருகதாஸ், செஸ் வீரர் பிரக்யானந்தா மற்றும் பாஜக பிரமுகர் நாராயணன் திருப்பதி ஆகியோரும் அடங்குவர். மேலும், அமலாக்கத்துறையின் சி.ஆர்.பி.எஃப். அலுவலகத்திற்கும் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
 
இந்த மிரட்டலை தொடர்ந்து, காவல்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக 13 இடங்களிலும் விரைந்து சென்று தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். நீண்ட சோதனைக்கு பின்னர், இந்த மிரட்டல் புரளி என்பது உறுதியானது. 
 
சென்னையில் இது போன்ற புரளி மிரட்டல்கள் அடிக்கடி வருவதால், மிரட்டல் விடுத்த நபரைக் கண்டறியும் விசாரணையில் காவல்துறை ஈடுபட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran
 

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!

தமிழகத்தில் தேர்தல் பணிகள் முடக்கம்: வாக்காளர் பட்டியல் திருத்த பணியை புறக்கணிக்க வருவாய்த்துறை முடிவு!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) பணிகள், நாளை முதல் முழுமையாக நிறுத்தப்பட உள்ளன. தங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள கடும் பணிச்சுமை மற்றும் நிதிப்பற்றாக்குறையை கண்டித்து, வருவாய்த் துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு இந்த பணிகளை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!

லாலு பிரசாத் யாதவ் வீட்டில் குடும்ப சண்டை.. வீட்டை விட்டு வெளியேறிய 4 மகள்கள்..!ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் லாலு பிரசாத் யாதவின் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த உட்பூசல், இப்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கட்சி தலைமை போட்டி காரணமாக எழுந்த சண்டையின் விளைவாக, லாலுவின் மகள்களான ரோஹிணி ஆச்சாரியா, ராகிணி, சாந்தா மற்றும் ராஜலஷ்மி ஆகியோர் பாட்னாவில் உள்ள பெற்றோர் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ள தகவல் பிகார் அரசியலில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!

100 தோப்புக்கரணம் போட சொன்ன ஆசிரியர்.. பரிதாபமாக பலியான 6ஆம் வகுப்பு மாணவி..!மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பால்கர் மாவட்டத்திலுள்ள வசாய் பகுதியில் ஒரு சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது. பள்ளிக்கு சில நிமிடங்கள் தாமதமாக வந்த ஆறாம் வகுப்பு மாணவி காஜலுக்கு ஆசிரியர் அளித்த கடுமையான தண்டனையே அவரது உயிரிழப்புக்கு காரணமாகியுள்ளது.

சவூதியில் கோர விபத்து: புனித யாத்திரை சென்ற 42 இந்தியர்கள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்!

சவூதியில் கோர விபத்து: புனித யாத்திரை சென்ற 42 இந்தியர்கள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்!புனித யாத்திரை சென்ற இந்தியர்களுக்கு சவூதி அரேபியாவில் பெரும் துயரம் நிகழ்ந்துள்ளது. புனிதப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த இந்தியாவை சேர்ந்த 42 பேர், மதினா அருகே நடந்த கோரப் பேருந்து விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளனர்.

பிகார் தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: இண்டி கூட்டணி உடைகிறதா?

பிகார் தேர்தல் தோல்வி எதிரொலி: இண்டி கூட்டணி உடைகிறதா?சமீபத்தில் பிகார் சட்ட பேரவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பெற்ற அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளதை அடுத்து 2027ஆம் ஆண்டு சட்டப் பேரவை தேர்தலைச் சந்திக்கவுள்ள உத்தரப் பிரதேசத்தின் அரசியல் களத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. உ.பி.யில் அமைந்துள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தி' கூட்டணியின் எதிர்காலம் தற்போது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com