வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (11:08 IST)

விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் எத்தனை சதவீதம் வாக்குப்பதிவு? சென்னையில் எவ்வளவு?

voter list
சென்னையில் காலை 9 மணி வரை பதிவான வாக்குகள் 16.51% என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக விஜய் போட்டியிடும் பெரம்பூரில் 16.96% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. சென்னையின் பிற பகுதியில் பதிவான வாக்குகளில் நிலவரம் இதோ:
 
தொகுதிகள் மற்றும் வாக்கு சதவிகிதம்:
 
விருகம்பாக்கம்: 18.85%
 
தியாகராயநகர்: 18.75%
 
வேளச்சேரி: 18.12%
 
கொளத்தூர்: 17.51%
 
அண்ணா நகர்: 17.06%
 
வில்லிவாக்கம்: 17.02%
 
பெரம்பூர்: 16.96%
 
ஆயிரம் விளக்கு: 16.66%
 
ஆர்.கே.நகர்: 16.32%
 
சைதாப்பேட்டை: 16.05%
 
எழும்பூர்: 15.64%
 
சேப்பாக்கம்: 15.70%
 
துறைமுகம்: 15.01%
 
மயிலாப்பூர்: 14.51%
 
ராயபுரம்: 14.39%
 
திருவிக நகர்: 14.38%
 
மாற்றம் தேவையில்லை!.. ஓட்டு போட வந்த அஜித் அப்படி சொன்னாரா?.. நல்லா கிளப்புறாங்க!..

மாற்றம் தேவையில்லை!.. ஓட்டு போட வந்த அஜித் அப்படி சொன்னாரா?.. நல்லா கிளப்புறாங்க!..நடிகர் அஜித்தும் விஜயும் தமிழ் சினிமாவில் சமகாலத்தில் வளர்ந்தவர்கள். இருவருமே காதல் கதைகளில் நடிக்கதுவங்கி ஒரு கட்டத்தில் ஆக்சன் ரூட்டுக்கு மாறியவர்கள்.

ஓட்டு போட வந்த ரஜினி மக்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ்!.. ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா!...

ஓட்டு போட வந்த ரஜினி மக்களுக்கு சொன்ன அட்வைஸ்!.. ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா!...தமிழக சட்டசபை தேர்தல் ஒரேகட்டமாக ஏப்ரல் 23ம் தேதியான இன்று 234 தொகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது.

100% Confident ஆக இருக்கிறேன் - வாக்களித்தப்பின் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி

100% Confident ஆக இருக்கிறேன் - வாக்களித்தப்பின் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டிதமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தனது சொந்த தொகுதியான சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடியில் இன்று காலை தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.

விஜய் வாக்களிக்க வரும்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. போலீசார் பாதுகாப்பு கொடுக்க திணறல்..!

விஜய் வாக்களிக்க வரும்போது கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்.. போலீசார் பாதுகாப்பு கொடுக்க திணறல்..!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலின் மிக முக்கிய நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும் நடிகருமான விஜய் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். அவர் வாக்குச்சாவடிக்கு வருவதற்கு முன்னதாகவே ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் அப்பகுதியில் திரண்டதால் நீலாங்கரை பகுதியே ஸ்தம்பித்தது.

