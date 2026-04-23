மக்கள்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்: வாக்களித்த பின் எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர் நெகிழ்ச்சி
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரபல திரைப்பட இயக்குநரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யின் தந்தையுமான எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், தனது மனைவி ஷோபா சந்திரசேகருடன் வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார்.
வாக்களித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தேர்தல் மிகவும் அமைதியாகவும், ஒழுக்கமாகவும் நடைபெறுவது தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார். குறிப்பாக, தனது மகன் விஜய் ஒரு அரசியல் கட்சியின் தலைவராக தனது முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திப்பது குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, "விஜய் சமூகத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்துடன் அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார். இந்த நேரத்தில் நான் எதையும் சொல்ல விரும்பவில்லை, மக்கள்தான் இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும்," என்று முதிர்ச்சியுடன் பதிலளித்தார்.
மேலும், இளைஞர்கள் அதிக அளவில் இந்த தேர்தலில் ஆர்வம் காட்டுவது ஆரோக்கியமான விஷயம் என்றும், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அரசியலில் ஈடுபாடு இல்லாதவர்கள் கூட தற்போது அரசியலை கற்றுக்கொள்ள விரும்புவது ஒரு நல்ல மாற்றம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஷோபா சந்திரசேகர் அவர்களும் தனது வாக்கினை பதிவு செய்த பின் மை வைத்த விரலை காட்டி புன்னகையுடன் காட்சியளித்தார். விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் ஒரு 'சைலண்ட் புரட்சியை' ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அவரது தந்தையின் இந்த பேட்டி பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
