செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 4 நவம்பர் 2025 (11:53 IST)

பிளஸ் 2 தேர்வு: முதல்முறையாக மாணவர்களுக்கு கால்குலேட்டர் அனுமதி..!

பிளஸ் 2 தேர்வு: முதல்முறையாக மாணவர்களுக்கு கால்குலேட்டர் அனுமதி..!
மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் நடைபெறும் பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில், கணக்குப்பதிவியல் (Accountancy) பாடத்துக்கு தேர்வு அறையில் முதல் முறையாக கால்குலேட்டர் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் அறிவித்துள்ளார். மாணவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த சலுகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொது தேர்வுக்கான அட்டவணையை வெளியிட்ட அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
 
பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் கணக்குப்பதிவியல் பாடம் எழுதும் மாணவர்கள், கணக்கீடுகளை செய்ய முதன்முறையாக கால்குலேட்டரை பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்படுவர். இது இப்பாட மாணவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.
 
"மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வை அச்சமின்றி எழுத வேண்டும். இது மாணவர்களுக்கான தேர்வு மட்டுமல்ல, ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வும் கூட. மகிழ்ச்சியாக தேர்வுக்கு தயாராகுங்கள்," என்று அவர் அறிவுறுத்தினார்.
 
Edited by Mahendran

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு! ரிசல்ட் எப்போது? - முழு விவரம்!

10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு! ரிசல்ட் எப்போது? - முழு விவரம்!தமிழக அரசின் மாநில பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான 10, 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான தேர்வு அட்டவணை மற்றும் ரிசல்ட் வெளியீட்டு தேதி வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலையை கொடுக்காதீங்க! தேர்தல் ஆணையத்திற்கு செங்கோட்டையன் கடிதம்!

அதிமுகவுக்கு இரட்டை இலையை கொடுக்காதீங்க! தேர்தல் ஆணையத்திற்கு செங்கோட்டையன் கடிதம்!எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிமுகவிற்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை தரக்கூடாது என செங்கோட்டையன் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு ரூ.30,000.. இலவச மின்சாரம் - தேஜஸ்வி யாதவ் வாக்குறுதிகள்

நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிருக்கு ரூ.30,000.. இலவச மின்சாரம் - தேஜஸ்வி யாதவ் வாக்குறுதிகள்பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலின் முதல் கட்ட பரப்புரை முடிவில், மகாகத்பந்தன் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் முக்கிய வாக்குறுதிகளை வெளியிட்டார்.

மோடியின் சோட்டா பாய் தான் தேஜஸ்வி யாதவ்.. ஒவைசி கடும் விமர்சனம்..!

மோடியின் சோட்டா பாய் தான் தேஜஸ்வி யாதவ்.. ஒவைசி கடும் விமர்சனம்..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி, ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியின் தலைவர் அசதுதீன் ஓவைசிக்கும், ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவுக்கும் இடையே வார்த்தை போர் தீவிரமடைந்துள்ளது. தேஜஸ்வி யாதவ், ஓவைசியை ‘தீவிரவாதி’ என்று கூறியதற்கு பதிலடி கொடுத்த ஓவைசி, "தேஜஸ்வி யாதவ், மோடியின் சோட்டா பாய்" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

40 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த இந்தியர் நாடு கடத்தப்படுகிறாரா? அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

40 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்த இந்தியர் நாடு கடத்தப்படுகிறாரா? அமெரிக்க நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!கொலை குற்றச்சாட்டில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறைத் தண்டனை அனுபவித்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த சுப்ரமணியம் வேதம் என்பவரை நாடு கடத்துவதை தற்காலிகமாக நிறுத்துமாறு அமெரிக்காவின் இரண்டு நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட்டுள்ளன. அண்மையில் அவர் மீதான கொலைக் குற்றச்சாட்டு ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com